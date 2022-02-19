Делегация Грузии принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности
Делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили принимает участие в Мюнхенской конференции 18-20 февраля. В состав делегации также входят министр иностранных дел Давид Залкалиани и министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.
В рамках конференции члены делегации уже встретились с зарубежными коллегами и бизнес-лидерами.
По сообщению Администрации правительства Грузии, 19 февраля премьер-министр Гарибашвили встретился со своим болгарским коллегой Кириллом Петковым, с которым обсудил положительную динамику торгово-экономических связей, а также потенциал развития по направлению транспорта, энергетики и коммуникаций. Премьер-министр также акцентировал внимание на процессе евроатлантической интеграции Грузии.
Стороны также обсудили важность политики открытых дверей НАТО и подчеркнули роль безопасности Черного моря в обеспечении общей евроатлантической безопасности.
По сообщению пресс-службы Администрации правительства, 18 февраля Ираклий Гарибашвили встретился с вице-премьером Государства Израиль, министром обороны Бенни Ганцем и обсудил с ним сотрудничество двух стран в сфере обороны, безопасности и правоохранительных органов.
Стороны также акцентировали внимание на обстановке безопасности в оккупированных регионах Грузии – Абхазии и Цхинвальском регионе и в регионе в целом.
Также 18 февраля премьер-министр Гарибашвили встретился с принцем Королевства Саудовская Аравия Фейсалом бен Фахраном Аль Саудом, чтобы обсудить, среди прочего, прямые иностранные инвестиции и «благоприятную» бизнес-среду в Грузии.
В течение двух дней Ираклий Гарибашвили также встретился с президентом и исполнительным директором Siemens Energy AG Кристианом Брухом, исполнительным директором Jigsaw-Google Джаредом Коэном и основателем и исполнительным директором FTX Crypto Derivatives Exchange Самом Банкман-Фридом.
Вице-премьер и министр иностранных дел Давид Залкалиани встретился с иорданским и индийским коллегами Айманом Хусейн Абдуллой ас-Сафади и Субрахманиямом Джайшанкаром.
По сообщению МИД Грузии, Давид Залкалиани обсудил со своим иорданским коллегой сотрудничество в сферах торговли, туризма и отношения между народами.
В ходе встречи со своим индийским коллегой дипломаты обсудили вызовы с точки зрения глобальной и региональной безопасности, а также углубление существующих торговых связей.
В свою очередь, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе встретился 19 февраля с канадской коллегой Анитой Ананд, с которой обсудил вызовы безопасности, угрозы со стороны России и усилия Грузии по повышению совместимости с НАТО.
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