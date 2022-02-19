Делегация Грузии принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили принимает участие в Мюнхенской конференции 18-20 февраля. В состав делегации также входят министр иностранных дел Давид Залкалиани и министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.

В рамках конференции члены делегации уже встретились с зарубежными коллегами и бизнес-лидерами.

По сообщению Администрации правительства Грузии, 19 февраля премьер-министр Гарибашвили встретился со своим болгарским коллегой Кириллом Петковым, с которым обсудил положительную динамику торгово-экономических связей, а также потенциал развития по направлению транспорта, энергетики и коммуникаций. Премьер-министр также акцентировал внимание на процессе евроатлантической интеграции Грузии.

Стороны также обсудили важность политики открытых дверей НАТО и подчеркнули роль безопасности Черного моря в обеспечении общей евроатлантической безопасности.

Great opportunity to meet w/my 🇧🇬 counterpart @KirilPetkov. 🇬🇪&🇧🇬 share common regional interests that are also part of the common 🇪🇺 agenda. Supporting projects to explore the potential of the Black See for transport, energy & connectivity is of top priority in our agenda! pic.twitter.com/rT97JlwUx0 — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) February 19, 2022

По сообщению пресс-службы Администрации правительства, 18 февраля Ираклий Гарибашвили встретился с вице-премьером Государства Израиль, министром обороны Бенни Ганцем и обсудил с ним сотрудничество двух стран в сфере обороны, безопасности и правоохранительных органов.

Стороны также акцентировали внимание на обстановке безопасности в оккупированных регионах Грузии – Абхазии и Цхинвальском регионе и в регионе в целом.

Также 18 февраля премьер-министр Гарибашвили встретился с принцем Королевства Саудовская Аравия Фейсалом бен Фахраном Аль Саудом, чтобы обсудить, среди прочего, прямые иностранные инвестиции и «благоприятную» бизнес-среду в Грузии.

В течение двух дней Ираклий Гарибашвили также встретился с президентом и исполнительным директором Siemens Energy AG Кристианом Брухом, исполнительным директором Jigsaw-Google Джаредом Коэном и основателем и исполнительным директором FTX Crypto Derivatives Exchange Самом Банкман-Фридом.

Great opportunity to talk w/@SBF_FTX on how to develop our partnership in the future. 🇬🇪's geographic location coupled w/ stable & favourable business environment creates outstanding platform for @FTX_Official to expand their operations across the region & beyond. pic.twitter.com/1Tt5gUIkt6 — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) February 19, 2022

Вице-премьер и министр иностранных дел Давид Залкалиани встретился с иорданским и индийским коллегами Айманом Хусейн Абдуллой ас-Сафади и Субрахманиямом Джайшанкаром.

По сообщению МИД Грузии, Давид Залкалиани обсудил со своим иорданским коллегой сотрудничество в сферах торговли, туризма и отношения между народами.

В ходе встречи со своим индийским коллегой дипломаты обсудили вызовы с точки зрения глобальной и региональной безопасности, а также углубление существующих торговых связей.

Pleasure to meet FM @DZalkaliani of Georgia.



Carried forward our discussions from my July 2021 visit. His perspectives on the regional situation were useful.



Look forward to receiving him in Delhi. pic.twitter.com/k4DJ2Wyb3P — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) February 18, 2022

В свою очередь, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе встретился 19 февраля с канадской коллегой Анитой Ананд, с которой обсудил вызовы безопасности, угрозы со стороны России и усилия Грузии по повышению совместимости с НАТО.

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