Премьер-министры Грузии и Болгарии Ираклий Гарибашвили и Кирилл Петков, 19 февраля, 2022 г. Фото: из Twitter Ираклия Гарибашвили
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Делегация Грузии принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности

19/02/2022 - 20:17
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Делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили принимает участие в Мюнхенской конференции 18-20 февраля. В состав делегации также входят министр иностранных дел Давид Залкалиани и министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.

В рамках конференции члены делегации уже встретились с зарубежными коллегами и бизнес-лидерами.

По сообщению Администрации правительства Грузии, 19 февраля премьер-министр Гарибашвили встретился со своим болгарским коллегой Кириллом Петковым, с которым обсудил положительную динамику торгово-экономических связей, а также потенциал развития по направлению транспорта, энергетики и коммуникаций. Премьер-министр также акцентировал внимание на процессе евроатлантической интеграции Грузии.

Стороны также обсудили важность политики открытых дверей НАТО и подчеркнули роль безопасности Черного моря в обеспечении общей евроатлантической безопасности.

По сообщению пресс-службы Администрации правительства, 18 февраля Ираклий Гарибашвили встретился с вице-премьером Государства Израиль, министром обороны Бенни Ганцем и обсудил с ним сотрудничество двух стран в сфере обороны, безопасности и правоохранительных органов.

Стороны также акцентировали внимание на обстановке безопасности в оккупированных регионах Грузии – Абхазии и Цхинвальском регионе и в регионе в целом.

Также 18 февраля премьер-министр Гарибашвили встретился с принцем Королевства Саудовская Аравия Фейсалом бен Фахраном Аль Саудом, чтобы обсудить, среди прочего, прямые иностранные инвестиции и «благоприятную» бизнес-среду в Грузии.

В течение двух дней Ираклий Гарибашвили также встретился с президентом и исполнительным директором Siemens Energy AG Кристианом Брухом, исполнительным директором Jigsaw-Google Джаредом Коэном и основателем и исполнительным директором FTX Crypto Derivatives Exchange Самом Банкман-Фридом.

Вице-премьер и министр иностранных дел Давид Залкалиани встретился с иорданским и индийским коллегами Айманом Хусейн Абдуллой ас-Сафади и Субрахманиямом Джайшанкаром.

По сообщению МИД Грузии, Давид Залкалиани обсудил со своим иорданским коллегой сотрудничество в сферах торговли, туризма и отношения между народами.

В ходе встречи со своим индийским коллегой дипломаты обсудили вызовы с точки зрения глобальной и региональной безопасности, а также углубление существующих торговых связей.

В свою очередь, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе встретился 19 февраля с канадской коллегой Анитой Ананд, с которой обсудил вызовы безопасности, угрозы со стороны России и усилия Грузии по повышению совместимости с НАТО.

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19/02/2022 - 20:17
12 1 minute read

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