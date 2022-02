Внешняя торговля Грузии в январе выросла на 41,2%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 21 февраля, в январе 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года внешняя торговля страны увеличилась на 41,2% и составила 1,1 млрд долларов США.

Экспорт увеличился на 47,6% до 331,3 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт увеличился на 38,7% до 779,1 млн долларов США. 447,8 млн долларов составило отрицательное сальдо торгового баланса, составив 40,3% всего внешнеторгового оборота.

Турция возглавляет список крупнейших внешнеторговых партнеров Грузии со 168,7 млн ​​долларов США. Затем следуют Россия — 128,6 млн, Азербайджан — 122 млн, Китай — 90,6 млн и Украина — 65,2 млн долларов США.

Список крупнейших торговых партнеров Грузии с точки зрения экспорта возглавляет Болгария с 49,6 млн долларов США. Далее следуют Азербайджан с 46,8 млн, Россия с 42,7 млн, Украина с 31,6 млн и Китай с 27,8 млн долларов США.

По объему импорта крупнейшими торговыми партнерами страны в этой сфере являются Турция, Россия, Азербайджан, Китай и США с 141,1 млн, 85,9 млн, 75,2 млн, 62,8 млн и 35,8 млн долларов США.

Список крупнейших товарных групп по экспорту в январе 2022 года возглавили медные руды и концентраты — 66,3 млн долларов США. Затем идут – легковые автомобили — 36,4 млн долларов США; Ферросплавы – 31,4 млн долларов США; Азотные удобрения – 17,6 млн долларов США; Натуральные виноградные вина – 14,7 млн ​​долларов США; Минеральная и пресная вода – 11,3 млн долларов США; Лечебные средства расфасованные – 11,1 млн долларов США; Спиртные напитки – 8,9 млн долларов США; Фундук и другие орехи – 7,7 млн ​​долларов США; Золото – 6,7 млн ​​долларов США; Прочие товары – 119,3 млн долларов США.

Что касается импорта, список крупнейших товарных групп с 80,2 млн долларов США возглавляют легковые автомобили. Затем идут — нефть и нефтепродукты — 72,7 млн долларов США; Нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды – 64 млн долларов США; Лечебные средства расфасованные – 24,3 млн долларов США; Телефонные аппараты – 23,5 млн долларов США; ЭВМ и блоки к ним — 18,8 млн долларов США; Электроэнергия – 11,3 млн долларов США; Стержни из углеродистой стали – 8,9 млн долларов; Арматура из углеродистой стали шириной 600 мм и более – 6,7 млн ​​долларов США; Металлоконструкции из черных металлов и их части — 6,7 млн ​​долларов США; Прочие товары – 462,1 млн долларов США.

