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Новости

Служба статистики: Годовая инфляция в Грузии в январе составила 13,9%

03/02/2022 - 12:53
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Согласно данным, опубликованным Национальной службой статистики Грузии 3 февраля, годовая инфляция в январе 2022 года составила 13,9%.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 1,1%.

По данным Службы статистики, основное влияние на формирование годовой инфляции оказало изменение цен в следующих группах: жилье, вода, электроэнергия, газ (рост 44,8%); продовольственные продукты и безалкогольные напитки (рост на 16,2%); транспорт (рост на 16,2%).

Увеличение уровня инфляции в месячном исчислении произошло за счет изменения цен по следующим группам: жилье, вода, электроэнергия, газ (рост на 2,9%); продовольственные продукты и безалкогольные напитки (рост на 2,5%); одежда и обувь (снижение на 3,8%).

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03/02/2022 - 12:53
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