Служба статистики: Годовая инфляция в Грузии в январе составила 13,9%

Согласно данным, опубликованным Национальной службой статистики Грузии 3 февраля, годовая инфляция в январе 2022 года составила 13,9%.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 1,1%.

По данным Службы статистики, основное влияние на формирование годовой инфляции оказало изменение цен в следующих группах: жилье, вода, электроэнергия, газ (рост 44,8%); продовольственные продукты и безалкогольные напитки (рост на 16,2%); транспорт (рост на 16,2%).

Увеличение уровня инфляции в месячном исчислении произошло за счет изменения цен по следующим группам: жилье, вода, электроэнергия, газ (рост на 2,9%); продовольственные продукты и безалкогольные напитки (рост на 2,5%); одежда и обувь (снижение на 3,8%).

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)