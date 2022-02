НБГ оставил ставку рефинансирования на уровне 10,5%

Комитет денежно-кредитной политики Национального банка Грузии (НБГ) на своем заседании 2 февраля ставку рефинансирования оставил без изменений на уровне 10,5%.

Комитет решил придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, чтобы избежать долгосрочных инфляционных ожиданий, а также с учетом «сильных шоков» предложения и существующего высокого показателя инфляции.

В НБГ также отметили, что «вырисовываются риски как в геополитическом плане, так и в плане более быстрого, чем ожидалось, ужесточения глобальных финансовых условий».

Отметив, что годовой уровень инфляции вырос до 13,9% в декабре, НБГ подчеркнул, что высокая инфляция была вызвана ростом мировых цен на продовольственные продукты, нефть и транспортировку. «Следовательно, высокая инфляция во многом обусловлена ​​импортируемыми товарами», — пояснили в банке.

По прогнозам НБГ, весной 2022 года инфляция начнет постепенно снижаться и к концу года приблизится к целевому показателю в 3%.

По заявлению Национального банка, рост ВВП на 10,6% в 2021 году является результатом реализации отложенного спроса, сохранения высокой кредитной активности и фискального стимулирования в период ограничений в связи с пандемией.

В 2022 году Национальный банк прогнозирует экономический рост на уровне 5%.

Нацбанк также выделил положительные тенденции, отметив, что в декабре 2021 года годовой показатель экспорта увеличился на 29%. Доходы от международных поездок также увеличились примерно в 9 раз в год в декабре.

Следующее заседание Комитета денежно-кредитной политики состоится 30 марта 2022 года.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)