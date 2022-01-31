Порт Батуми, октябрь, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
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Служба статистики: В 2021 году ВВП Грузии вырос на 10,6%

31/01/2022 - 13:23
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Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 31 января, валовой внутренний продукт (ВВП) страны в 2021 году увеличился на 10,6%.

Рост ВВП в декабре составил 9,6% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

По сообщению Службы статистики, в декабре 2021 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост наблюдался в следующих отраслях: перерабатывающая промышленность, транспорт и складирование, торговля, гостиницы и рестораны, поставка электричества, газа, пара и кондиционирование воздуха, деятельность, связанная недвижимостью, искусство, развлечение и отдых.

Согласно той же информации, в строительном секторе наблюдалась тенденция к снижению.

Примечательно, что в 2021 году ВВП страны увеличился на 3% по сравнению с 2019 годом. В 2020 году, когда началась пандемия Ковид-19, реальный валовой внутренний продукт страны упал на 6,8% по сравнению с 2019 годом.

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31/01/2022 - 13:23
3 1 minute read

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