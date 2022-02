Грузинский лари укрепился по отношению к доллару

Национальная валюта Грузии укрепилась по отношению к доллару, и сегодня стоимость 1 доллара США составляет 2,9867 лари, и впервые с июня 2020 года этот показатель упал ниже отметки 3,0.

Вчера 1 доллар США стоил по 3,0179 лари. До этого, два месяца назад, его стоимость составляла 3,121 лари.

Лари начал укрепляться по отношению к доллару зимой и в значительной степени в январе.

Укреплению лари предшествовало ужесточение денежно-кредитной политики Национальным банком и повышение ставки рефинансирования до 10,5% в декабре. 2 февраля НБГ оставил ставку рефинансирования без изменений.

При этом в декабре 2021 года денежные переводы увеличились на 14,9% в ежегодном исчислении до 711,1 млн лари, а экспорт увеличился на 28,8% — до 419,5 млн долларов США. Кроме того, в четвертом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года доходы от иностранных визитеров увеличилась на 790% до 379,3 млн долларов США.

Самый низкий курс лари в 2021 году был зафиксирован 28 апреля, когда 1 доллар США стоил 3,4548 лари, что было близко к рекордно низкому уровню в 3,4842 лари во время первой волны пандемии Ковид 27 марта 2020 года.

