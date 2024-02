Интервью президента Саломе Зурабишвили Bloomberg и Euractiv

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности президент Грузии Саломе Зурабишвили 17 февраля дала интервью изданию Bloomberg. Она рассказала об интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО, войне в Украине и смерти Алексея Навального.

Интеграция Грузии в ЕС

На вопрос, как скоро Грузия сможет продвинуться по пути к вступлению в ЕС и что может помешать этому процессу, президент ответила, что Украина «изменила подход к расширению» и что «ускорения всего процесса не произошло бы, если бы не такая твердость Украины, которая показала всей Европе, что их «безопасность связана с Украиной».

Она также заявила, что «население Грузии сделало все возможное, чтобы продвинуться вперед по пути в Евросоюз. Нам пришлось пережить свою долю борьбы». По ее словам, Грузия выдержала, «грузинская твердость имеет иную природу, чем украинская, конечно, в зависимости от своего измерения, хотя твердость Грузии была не меньше».

«Каждый раз, когда возникает сомнение относительно того, куда должна идти Грузия, грузинское общество показывает, куда ей следует идти», – сказала президент, добавив, что именно поэтому она настроена очень оптимистично.

Она также рассказала о запланированных на октябрь парламентских выборах в Грузии и заявила, что «одним из важнейших результатов этих выборов, независимо от того, кто будет избран, станет поддержка нашего европейского пути и европейской ориентации. Это продвинет нас дальше по пути расширения и, будем надеяться, к скорейшему открытию переговоров. Это наш путь, и я буду поддерживать этот путь до конца во всех формах, насколько смогу».

Расширение НАТО

Что касается расширения НАТО и того, принесет ли близость к ней большую безопасность стране, принимая во внимание опыт Украины, Саломе Зурабишвили опровергла какую-либо связь между стремлением Украины вступить в НАТО и вторжением России, заявив, что «Россия приняла решение вторгнуться в Украина сама по себе, и это не было реакцией на что-то, это было действие, агрессия». «Я думаю, что Путин не посмеет переступить ту красную линию, которая охватывает всех членов НАТО. Это уже неоднократно было доказано», – сказала президент. По ее словам, для всех постсоветских стран ясно, что «нахождение в союзе НАТО – единственный путь к безопасности, и другого пути мы не знаем. Расширение Евросоюза идет вместе с расширением НАТО, и Грузия записала эту ориентацию в свою Конституцию».

Президент Зурабишвили отказалась комментировать, ослабит ли альянс возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, и лишь отметила, что, поскольку у Грузии нет альтернативы европейской интеграции и интеграции в НАТО, «я не думаю, что у США есть какая-либо альтернатива, кроме того, как оставаться величайшим союзником этого очень сильного альянса для их будущего».

На вопрос, последует ли Грузия примеру Украины и подпишет двусторонние соглашения о безопасности с некоторыми членами НАТО перед вступлением в НАТО, президент Грузии ответила, что «это очень хороший способ» заручиться поддержкой союзников в переходный период, добавив, однако, что «это зависит не только от меня, это зависит от правительства. Но я считаю, что это очень интересный пример, и это также, конечно, зависит от готовности европейских партнеров следовать этому пути». По ее словам, этот путь «не меняет конечных целей и никоим образом не должен ослаблять или замедлять продвижение к конечной цели».

Вторжение России в Украину

Отвечая на вопрос, какую опасность она видит в том, что Владимир Путин может активизировать свои усилия в Украине после своего переизбрания в марте, президент Зурабишвили ответила, что «он (Путин) усиливает все, что может. Он не ждет переизбрания».

По словам президента, Путин «во многом проиграл, он может продолжать и затягивать (войну), но это все, что он может сделать. Я уверена, что после решений Евросоюза и Сената США мы увидим активизацию усилий союза по поддержке Украины, потому что это помощь себе. Именно об этом сегодня говорила вице-президент Соединенных Штатов Америки, и я думаю, что каждая страна в Европе должна это помнить».

Смерть Алексея Навального

Отвечая на вопрос о смерти российского оппозиционера Алексея Навального, президент Грузии сказала, что «если это правда, если это подтвердится, я думаю, что это будет губительным и трагическим для прав человека и демократии во всем мире; Для России это просто подтвердит, какой сегодня существует режим, но я думаю, что это будет трагедией для нас, для всех нас». Она также заявила, что нет оснований сравнивать Навального с находящимся в тюремном заключении экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, и добавила: «Грузия – это не Россия».

Интервью президента Euractiv

В тот же день президент Грузии дала интервью Euractiv и ответила на вопросы по ряду вопросов, включая статус кандидата Грузии, будущие шаги, выполнение условий ЕС, деолигархизацию, восприятие российской угрозы и вовлеченность США.

Президент Зурабишвили отметила, что предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС «дало новый импульс населению и поддержку европейского пути», и что «все политические партии начали воссоединяться вокруг европейской риторики, чего не происходило в предыдущие месяцы».

Она также подчеркнула важность октябрьских выборов в Грузии для прогресса переговоров о вступлении в ЕС. «План состоит в том, чтобы догнать двух партнеров по Ассоциированному трио – Украину и Молдову».

Что касается опасений, что решение по статусу кандидата могло привести к «усилению пророссийских властей», президент отметила: «я всегда была против такого мнения». По ее словам, население точно знает, чего хочет, и «власть должна этому следовать».

Что касается поляризации, Зурабишвили заявила, что «в определенной степени это также будет зависеть от (результата) выборов. Если не будет явного большинства и у нас не будет коалиционного правительства, это будет концом поляризации, потому что нам придется научиться работать вместе и вместе управлять (страной)».

Отвечая на вопрос о возвращении основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили в политику, президент сказала: «он (Иванишвили) больше не находится за пределами (политического) спектра, потому что он все еще состоит в политической партии, так что все это ясно. В каком-то смысле, вернувшись, он берет на себя ответственность за прежнюю политику и за то, что произойдет в ближайшие месяцы».

Похвалив солидарность Запада с Украиной, президент признала, что «Украине явно нужно больше оружия, но это скорее вопрос производства, чем желания поставлять».

На вопрос, изменилось ли восприятие российской угрозы для Грузии, она ответила, что российская угроза не изменилась. «Вот почему мы хотим вступить в ЕС и НАТО, потому что пока находишься снаружи, ты не находишься в безопасной зоне», — сказала она.

Отвечая на вопрос о потенциальном уходе США из Европы, президент Грузии сказала: «я большой оптимист… Я думаю, что Америка постоянно вовлечена во внешнюю политику, Америка не может перестать участвовать, особенно в тот момент, когда проблема усугубляется».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)