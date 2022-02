Грузия в резолюции Европарламента

В принятой Европарламентом резолюции о реализации общей внешней политики и политики безопасности, которая датируется 17 февраля, подтверждается, что Грузия и Украина имеют европейскую перспективу.

Европарламенте подчеркнул, что Тбилиси и Киев могут подать заявку на вступление в ЕС, если они будут соответствовать Копенгагенским критериям и принципам демократии, будут уважать основные свободы и права человека и меньшинств и соблюдать верховенство закона.

В докладе за 2021 год содержится призыв к ЕС и его государствам-членам признать европейскую перспективу Грузии и Украины, которая «жизненно важна для безопасности и стабильности двух стран и стимулирует их к проведению внутренних реформ».

В документе выражается непоколебимая поддержка стран Восточного партнерства, в том числе Грузии, особенно их независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах границ, признанных на международном уровне, а также выражает уважение воли народа самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне.

Европарламент призывает к полной реализации Соглашения об ассоциации с Грузией и добавляет, что он поддерживает принципы обусловленности и дифференциации ЕС, включая механизмы стимулирования.

В резолюции Европарламент также выразил поддержку территориальной целостности Грузии и осудил оккупацию Россией территорий Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона.

В этом контексте ЕС напомнил России об обязательстве выполнения ею своих международных обязательств по Соглашению о прекращении огня от 2008 года и призвал Россию к конструктивным действиям и прогрессу на Женевских международных дискуссиях.

Резолюция призывает Россию прекратить нарушения прав человека в оккупированных регионах Грузии и призывает Москву, как силу, осуществляющую эффективный контроль над регионами, выполнить свои законные обязательства, как это изложено в решении Европейского суда по правам человека по делу Грузия против России (II).

Европарламент также осудил «провокации со стороны оккупационных сил, включая похищение граждан Грузии, убийства, незаконные задержания и продолжающуюся бордеризацию».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)