ЕС признает стремление Ассоциированного трио углублять сотрудничество с Брюсселем

В Совместной декларации Саммита Восточного партнерства, который прошел в Брюсселе 15 декабря, говорится, что ЕС признает стремление трио ассоциированных партнеров — Грузии, Украины и Молдовы — углублять сотрудничество с ЕС.

Согласно документу, ЕС и ассоциированное заинтересованное трио определят возможные области для «углубления отраслевого сотрудничества», включая зеленую и цифровую трансформацию, налаживание связей, энергетическую безопасность, правосудие, стратегические коммуникации и здравоохранение.

Совместная декларация признает европейские устремления и выбор Грузии, Молдовы и Украины, как изложено в Соглашениях об ассоциации между этими странами и Евросоюзом. «Соглашения предусматривают усиление политической ассоциации и экономической интеграции с Евросоюзом».

Документ акцентирует внимание на расширении сотрудничества между странами Ассоциированного трио, с одной стороны, в направлении выполнения соглашений об ассоциации и о глубокой и всеобъемлющей торговле, и с другой стороны, в направлении сотрудничества в рамках Платформы Восточного партнерства.

В то же время в совместной декларации, которую подписали лидеры стран Восточного партнерства — Грузии, Молдовы, Украины, Армении и Азербайджана, представители ЕС и главы государств (правительств) членов ЕС, говорится, что благодаря подходу «обусловленности и поощрения» ЕС («больше за больше» и «меньше за меньше») пользу получат те страны, которые лучше всех проведут реформы.

Согласно документу, поддержка со стороны ЕС будет определена по принципу обусловленности и будет зависеть от реализации согласованных реформ. «Это повлияет на структурные реформы, особенно в области верховенства закона, правосудия и борьбы с коррупцией».

«Мы собрались вместе, чтобы по-прежнему продемонстрировать приверженность нашему стратегическому, амбициозному и дальновидному Восточному партнерству (инициативе), которое прочно основано на общих фундаментальных ценностях, общих интересах и общей принадлежности, ответственности, инклюзивности, дифференциации, и общей подотчетности», — говорится в заявлении.

В декларации также отмечается, что платформа Восточного партнерства основана на «конструктивном партнерстве, которое не направлено против кого-либо, но призвано внести вклад (в достижении) мира и благополучия в соседних странах».

