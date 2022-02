Премьер-министр назначил Гиви Туманишвили начальником Аппарата Совета безопасности

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 11 февраля назначил 46-летнего Гиви Туманишвили начальником Аппарата Совета национальной безопасности.

Должность оставалась вакантной, так как в феврале 2021 года Кахабер Кемоклидзе, бывший руководитель аппарата, переместился на должность главы Аппарата правительства. Его обязанности исполнял директор Департамента внутренней и внешней безопасности совета Серго Турманидзе.

По сообщению Администрации правительства, Гиви Туманишвили с 2019 года возглавляет Аналитическое управление в Разведывательной службе. Ранее он занимал различные должности в Управлении военной разведки Министерства обороны.

Необходимость создания Совета безопасности возникла на повестке дня после того, как Совет национальной безопасности под председательством президента прекратил функционирование после вступления в силу новой конституции.

Совет Безопасности представляет собой совещательный орган, состоящий из восьми членов, который возглавляет премьер-министр. Его постоянными членами являются министры обороны, внутренних дел, иностранных дел и финансов, а также главы органов государственной безопасности и разведки и командующий Силами обороны.

В состав Совета входят четыре национальных департамента — внутренней и внешней безопасности, обороны, административного и антикризисного управления. Всего в Аппарате совета работает 46 человек, включая председателя и его заместителя.

С февраля 2020 года секретарем Совета национальной безопасности является министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

