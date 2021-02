Назначен новый руководитель Администрации правительства

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства 4 февраля в качестве нового начальника Администрации правительства представил бывшего руководителя аппарата Совета национальной безопасности Кахабера Кемоклидзе.

Кемоклидзе заменил на этом посту Натию Мезвришвили, которая ушла в отставку в ноябре 2020 года.

До назначения главой Аппарата Совета национальной безопасности Кемоклидзе был директором Информационно-аналитического департамента МВД с апреля 2018 года по август 2019 года. В 2012-2015 и 2015-2018 годах занимал различные должности в Службе госбезопасности и МВД.

В то же время с июня 2012 года по апрель 2018 года Кемоклидзе был специальным представителем Министерства внутренних дел, а позже – СГБ на Женевских международных дискуссиях. Он также был главным переговорщиком от центрального правительства Грузии на заседаниях в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ).

