Заместитель председателя Комитета по обороне Госдумы РФ от правящей партии «Единая Россия» Юрий Швыткин сообщил РИА Новости, что химические нервно-паралитические вещества типа «Новичок» производятся в лабораториях Грузии и США.

Российский депутат показал в сторону Грузии после того, как канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила на основании токсикологического анализа, проведенного в лаборатории Бундесвера, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим агентом группы Новичок.

Лидер российской оппозиции с 22 августа проходит лечение в университетской клинике «Шарите» (Charité) в Берлине, куда он был доставлен из России с признаками отравления.

«На нашей территории мы не занимаемся изготовлением подобного рода химических веществ. На сколько имеется информация, такое оружие, такие химические отравляющие вещества имеются на территории Грузии со стороны США, в лаборатории, и в Соединенных Штатах Америки», — заявил Швыткин.

Следует отметить, что нервный агент типа Новичок также использовался в 2018 году во время инцидента с отравлением в Солсбери, связанного также с Россией. Даже во время инцидента с отравлением в Солсбери, когда было осущетвлено покушение на бывшего российского шпиона в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочь.

В Тбилиси осуждают комментарии Швыткина

Отвечая на очередные обвинения со стороны России, заместитель председателя Парламента Грузии Гия Вольский сказал, что в России «точно знают, что ничего подобного не происходит в Лаборатории Лугара». Вице-спикер также предположил, что аналогичные пропагандистские заявления из России еще больше обостряться в предвыборный период.

Часть грузинской оппозиции в заявлениях российского депутата частично обвиняет правящую партию Грузинская мечта.

Депутат Парламента от Единого национального движения Саломе Самадашвили подвергла критике правительство Грузии и заявила, что власти Грузинской мечты не выразили аналогичной стратегическим партнерам страны позиции по действиям России. По мнению депутата, подобные пропагандистские комментарии со стороны России являются результатом проводимой правящей партией «политики нераздражения России».

История обвинений России в адрес Центра Лугара

Центр исследований общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара, созданный в Тбилиси при содействии США, давно мозолит глаза Москве. 26 мая, в День независимости Грузии, МИД России выступил с заявлением, в котором говорится, что соответствие Центра Лугара требованиям Конвенции о запрещении биологического оружия «вызывает вопросы».

Тбилиси неоднократно отвергал обвинения. МИД Грузии в мае этого года назвал утверждения Москвы «агрессивными» и «явно дезинформированными».

В МИД Грузии тогда заявили, что в 2018 году Тбилиси принимал международных экспертов в Центре Лугара, но тогда Россия «категорически» отказалась привлекать к этому мероприятию своих экспертов.

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