Национальное движение прекращает парламентский бойкот

Крупнейшая оппозиционная фракция «Национальное движение — Сила в единстве» прекратила полугодовой парламентский бойкот.

Председатель фракции, депутат Хатиа Деканоидзе заявила 31 января, что в преддверии весенней сессии «одной из основных осей» будет создание временной следственной комиссии, которая будет изучать вопрос возможного «бесчеловечного» обращения с находящимся в заключении экс-президентом Михаилом Саакашвили.

По ее словам, целью комиссии будет «публичное разоблачение режима» Грузинской мечты по поводу того, как обращается правящая партия с экс-президентом, используя «репрессивные институты».

По словам Деканоидзе, фракция возвращается в Парламент со своей повесткой и стратегией, где будет обсуждать не только «элитарные» и общеполитические вопросы, но и то, что люди каждый день находятся в «очень тяжелом» положении.

В этом контексте она также упомянула несчастный случай, произошедший минувшей ночью на Ткибульской шахте, и пообещала, что партия также уделит внимание вопросам, связанным с безопасностью труда.

По ее словам, фракция будет активно участвовать в работе антикоррупционной комиссии, инициированной партией «Лело».

В то же время Деканоидзе пообещала «бороться на всех фронтах» и заявила, что партия не будет ограничиваться работой в Парламенте и сакребуло, и ​​весной проведет акции протеста по поводу социально-экономической ситуации в стране.

Оппозиционная фракция объявила бойкот 12 июля 2021 года после того, как правительство отказалось уйти в отставку после смерти оператора телекомпании «Пирвели» Александра Лашкарава, который 5 июля был избит гомофобными группами.

Фракция отказалась от участия в пленарных заседаниях и других мероприятиях, за исключением принятия возможных конституционных изменений и объявления вотума недоверия правительству.

Блок «Сила в единстве», возглавляемый Единым национальным движением, бойкотировал Парламент этого созыва и ранее, по причине фальсификации парламентских выборов в октябре 2020 года. Оппозиционное объединение приняло решение пройти в Парламент 30 мая, после достижения Соглашения от 19 апреля между Грузинской мечтой и оппозиционными партиями при посредничестве Евросоюза, хотя тогда ЕНД еще не подписало соглашения. Фракция «ЕНД – Сила в единстве» была сформирована 7 июня.

