Резолюция ПАСЕ о правах ЛГБТИ лиц на Южном Кавказе

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 25 января приняла Резолюцию о предполагаемых нарушениях прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ЛГБТИ) на Южном Кавказе, в которой говорится, что «культурные и религиозные традиции страны не должны использоваться для оправдания дискриминации по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности, гендерного самовыражения половых характеристик».

В резолюции выражается обеспокоенность положением ЛГБТИ лиц в Армении, Азербайджане и Грузии и акцентируется внимание на «многочисленные нарушения» их прав.

ПАСЕ отмечает, что демонстрации в поддержку ЛГБТИ лиц, «такие как гей-прайды, не являются нарушением или ограничением прав несогласных с ними».

«Каждое государство, поставившее свою подпись под Европейской конвенцией о правах человека, обязано обеспечивать защиту основных прав и, среди прочего, находить наилучший способ предотвращения конфликтов», — заявила ПАСЕ.

Ассамблея призвала все три страны Южного Кавказа соблюдать право на проведение публичных мероприятий в поддержку прав ЛГБТИ лиц, обеспечивать их безопасное проведение, защищать участников от любого насилия и эффективно расследовать случаи насилия.

В резолюции также содержится призыв к странам Южного Кавказа обеспечить свободу и независимость СМИ, а также безопасность их сотрудников, и усилить сотрудничество с неправительственными организациями, занимающимися вопросами ЛГБТИ лиц.

Ассамблея рекомендует государствам содействовать общественному просвещению в области прав человека и, в частности, проводить специальную подготовку сотрудников судебных и правоохранительных органов по вопросам языка ненависти и преступлений на почве ненависти в отношении ЛГБТИ лиц.

Рекомендации для Грузии

Ассамблея приветствовала прогресс, достигнутый Грузией в борьбе с дискриминацией, путем принятия соответствующего законодательства, направленного против всех форм дискриминации, в том числе по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а нетерпимость к ЛГБТИ лицам определяет в качестве отягчающего обстоятельства в уголовном праве.

Ассамблея рекомендовала Грузии также включить в антидискриминационное законодательство дискриминацию по признаку гендерного самовыражения и половых характеристик. По заявлению ассамблеи, Грузия должна обеспечить полную реализацию равенства, а также недискриминационного законодательства и политики.

Ассамблея также призвала Грузию создать орган диалога с Православной Церковью, который «урегулирует отношение членов Церкви к публичным мероприятиям, таким как гей-прайды, и акцентирует внимание на необходимости предотвращения стигматизирующих комментариев в отношении ЛГБТИ лиц».

Резолюция призывает страну регулярно контролировать положение ЛГБТИ лиц и выделять соответствующим органам соответствующее финансирование и человеческие ресурсы.

Доклад, опубликованный до принятия резолюции

Резолюция основана на Докладе Комитета ПАСЕ по вопросам равенства и запрета дискриминации, который был подготовлен членом комитета Кристофом Лакруа.

В докладе рассматривается ситуация с защитой прав ЛГБТИ лиц в Грузии и выражается обеспокоенность нарушением их свободы выражения мнений, что зачастую сопровождалось случаями ненависти и насилия в отношении мероприятий ЛГБТИ лиц, а также их срывом.

В документе упоминается о попытке радикальных группировок сорвать премьеру грузино-шведского фильма «А потом мы танцевали» в 2019 году, а также о гомофобных погромах в июле 2021 года.

В докладе также упоминаются случаи плохого и жестокого обращения в отношении ЛГБТИ лиц, особенно трансгендеров, со стороны полиции.

В документе говорится, что в адрес тех, кто защищает права ЛГБТ в Грузии, несколько раз была выражена угроза смертной расправой.

В докладе также рассматривается проблема гомофобии и трансфобии в школах и подчеркивается отсутствие поддержки молодых ЛГБТИ лиц. Согласно документу, вместо поддержки родители и учителя пытаются их «вылечить» или часто выгоняют из дома.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)