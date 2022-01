Депутат ГМ критикует депутатов Европарламента за «необоснованные и несправедливые выпады»

Депутат Парламента Грузии от Грузинской мечты Ираклий Заркуа подверг критике депутатов Европарламента Виолу фон Крамон, Марию Кальюранд и Мириам Лексманн за «необоснованные и несправедливые выпады» после того, как их визит в Грузию, запланированный на 21-22 января, был отменен на том основании, председатель Парламента Шалва Папуашвили «не смог найти время» для встречи с ним.

Заркуа откликнулся на заявление спикера Парламента и отметил, что, прежде всего, Папуашвили и новоизбранный председатель Европарламента Роберта Метзола должны провести консультации для определения формата протокола до визита в Грузию депутатов Европарламента софасилитаторов в рамках Диалога Жана Монне.

По его словам, председатели парламентов еще не договорились о процедурах диалога, а депутаты Европарламента уже «бегут сюда». «Пусть займутся каким-нибудь другим делом, если есть такое у них», — добавил он.

По словам Заркуа, депутаты Европарламента не должны использовать диалог Жана Монне для поездок за границу, если они «уже исчерпали себя» в Европарламенте. «Пусть не наводят тень на государство, и на эту институцию, я бы им посоветовал», — сказал депутат Грузинской мечты.

Он призвал депутата Европарламента Виолу фон Краном обнародовать переписку, которую она вела с Кабинетом спикера Парламента Грузии до отмены визита.

Однако депутат воздержался от уточнения содержания переписки.

Заркуа заявил, что процесс диалога не является «жизненно важным» для Грузии, добавив, что депутаты от ЕНД планируют прекратить бойкот и войти в Парламент.

Разногласиям между Грузинской мечтой и депутатами Европарламента предшествовали уже натянутые отношения между правительством Грузинской мечты и Брюсселем по ряду вопросов, включая назначение судей Верховного суда и членов Высшего совета юстиции, отказ от кредита ЕС и предполагаемую слежку за западными дипломатами со стороны Грузии.

Диалог Жана Монне — это формат парламентского посредничества и диалога, разработанный Европарламентом, основа которому была заложена в 2016 году. В июне 2021 года три депутата Европарламента были избраны для содействия процессу «Диалога Жана Монне», и это произошло вслед за достижением Соглашения между Грузинской мечтой и оппозицией 19 апреля при посредничестве ЕС. В конце июля правящая партия в одностороннем порядке вышла из соглашения.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)