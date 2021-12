Покинувший ЕНД в Дманиси депутат помог Грузинской мечте в избрании председателя Сакребуло

Покинувший Единое национальное движение мажоритарный депутат Сакребуло Дманисского муниципалитета Рамиз Рамазанов, бывшие товарищи по команде которого в течение двух дней говорили, что Рамазанов стал жертвой давления и угроз со стороны правящей партии, 10 декабря помог Грузинской мечте в избрании на пост председателя своего кандидата Пааты Кулиашвили, а сам стал его первым заместителем.

В Сакребуло Дманисского муниципалитета, состоящем из 30 человек, где мандаты были равномерно распределены между оппозицией и правящей командой (15/15), сегодня Рамазанов помог Грузинской мечте в собрании кворума. Помимо Грузинской мечты на сегодняшнем заседании местного Сакребуло от оппозиции присутствовал только Рамазанов и отдал еще один голос, необходимый для избрания кандидата правящей партии на пост председателя.

После двух дней сообщений о возможном давлении и угрозах со стороны Грузинской мечты Рамазанов впервые сегодня предстал перед камерами и заявил, что покидает Национальное движение и работу в Сакребуло продолжит в качестве независимого депутата.

Причиной своего присутствия на сегодняшнем заседании Сакребуло Рамазанов назвал «политический тупик», возникший в муниципалитете Дманиси, и свою подотчетность перед избирателями.

Он также повторил, что со стороны правящей команды давления в его отношении не было, и что в период, когда бывшие его сокомандники не могли с ним связаться, он находился у близких людей «по необходимому делу».

Новоизбранный председатель Сакребуло муниципалитета Дманиси Паата Кулиашвили отверг утверждения о давлении и угрозах в адрес Рамазанова со стороны Грузинской мечты и назвала такие обвинения со стороны оппонентов «абсурдными».

Отвечая на вопрос журналиста об избрании Рамазанова его первым заместителем, Кулиашвили сказал, что правящая команда и без того уже определила эту позицию для квоты оппозиции, а Рамазанов выразил готовность и «пошел на этот шаг».

«Все, что происходило сегодня на заседании Сакребуло, было справедливо. Все ясно видят, что здесь не происходит ничего незаконного», — заявил журналистам новоизбранный мэр Дманиси Коба Мурадашвили.

Правящая команда в очередной раз была обвинена сегодня в давлении на Рамазанова его бывшими товарищами по команде. Представитель Единого национального движения (ЕНД) в муниципалитете Дманиси Леван Мосешвили заявил телекомпании «Мтавари архи», что после «давления» и «изоляции» Рамазанова сегодня утром завела в здание Мэрии полиция. По его словам, Рамазанова «формально» назначили первым заместителем председателя Сакребуло, чтобы «оправдать свои действия, давление и уничтожение этого человека».

По его словам, Грузинская мечта приняла это решение, чтобы навести тень на глаза населения, как будто Рамазанов «добровольно согласился» на эту должность. «Вместе с командой мы договоримся, как дальше будем бороться против Грузинской мечты», — добавил он.

О возможном давлении на Рамиза Рамазанова со стороны Грузинской мечты Единое национальное движение заявило два дня назад, отметив, что правящая команда пыталась завербовать его сначала путем подкупа, а затем путем запугивания. Оппозиционная партия заявила, что правящая команда держала Рамазанова в изоляции его против его воли.

События в Дманиси вчера были оценены неправительственными организациями как «тревожные», и высказали подозрение, что правящая команда притесняет Рамиза Рамазанова по политическому признаку. Правозащитники призвали власти принять «все меры» для защиты его «безопасности» и «достоинства».

