В сакребуло шести муниципалитетов не смогли избрать председателей

Сакребуло, избранные на местных выборах в октябре 2021 года, провели свои первые заседания 3 декабря, но в шести муниципалитетах — Батуми, Рустави, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцку и Сенаки, где Грузинская мечта не смогла получить большинства, не удалось избрать председателей сакребуло. Если такое продолжение дел продолжится, это создает угрозу политического кризиса в указанных муниципалитетах, что может помешать муниципальному управлению.

Судьба нескольких сакребуло до сих пор неясна, поскольку депутаты от партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» заявляют, что не будут формировать коалицию ни с Грузинской мечтой, ни с Национальным движением. Их ранние призывы к соглашению между Грузинской мечтой и Национальным движением по кандидатам в председатели сакребуло не привели ни к каким результатам.

Для избрания председателя сакребуло требуется поддержка более половины полного состава собрания.

Наиболее сложная ситуация в Батуми, где оппозиция — Единое национальное движение, партии – За Грузию и Лело за Грузию в общей сложности имеют 17 мандатов, а Грузинская мечта — 16 мандатов. Бывший депутат от партии «За Грузию», который может сотрудничать с Грузинской мечтой, имеет статус независимого депутата. Преимущество оппозиции в Сакребуло Батуми встало под вопрос после смерти новоизбранного мажоритарного депутата от Единого национального движения Нугзара Путкарадзе. По утверждению ЕНД, она не выдержал давления и давления со стороны Грузинской мечты, которая пыталась завербовать его.

Батумский тупик и возможное решение

Представители партии Георгия Гахария не присутствовали на первом заседании Сакребуло Батуми и заявили, что тем самым они предоставили Единому национальному движению и Грузинской мечте «еще одну возможность» поработать вместе для «лучшего дня» города.

Однако достижение договоренности между двумя сторонами маловероятно. В качестве одной из альтернатив преодоления кризиса Единое национальное движение призвало президента Саломе Зурабишвили реализовать свое конституционное право и распустить Сакребуло, поскольку местное самоуправление не может осуществлять свои конституционные полномочия.

«Конституционные полномочия (Сакребуло) больше не могут осуществляться в Батуми», — заявил 3 декабря телекомпании «Формула» пресс-секретарь Батумского регионального офиса Единого национального движения Георгий Киртадзе, добавив, что «баланс таков, что (это) уже немыслимо».

«В Сакребуло не то, чтобы избрать председателя, но и провести заседание будет невозможно», — сказал Георгий Киртадзе, подчеркнув тем самым то обстоятельство, что заседание Сакребуло можно считать состоявшимся только при наличии более половины депутатов.

Для избрания депутата вместо Нугзара Путкарадзе промежуточные выборы в соответствующем мажоритарном округе Батуми состоятся в мае 2022 года.

Члены Единого национального движения и Лело подчеркнули, что нынешняя политическая ситуация требует политического консенсуса, и в этом случае оппозиционный кандидат в председатели Сакребуло должен быть поддержан и правящей партией, иначе досрочные выборы неизбежны.

В качестве из версий выхода из кризиса в Батуми Лело предложила Грузинской мечте и оппозиции поддержать их кандидата на пост председателя Сакребуло Ираклия Купрадзе. По словам Ираклия Купрадзе, Единое национальное движение обещало ему поддержку, но позиция Грузинской мечты по этому поводу неизвестна. Он также заявил 3 декабря телекомпании «Кавкасиа», что на данном этапе отсутствует коммуникация между представителями оппозиции, а также между Грузинской мечтой и оппозицией.

Другие муниципалитеты

Не удалось избрать председателя Сакребуло также и в Рустави. Здесь кандидата наряду с Грузинской мечтой выдвинула также партия Георгия Гахария. Однако из-за того, что члены Национального движения покинули заседание в момент голосования Мамука Рехвиашвили и Нодар Шерозия не смогли набрать достаточное количество голосов. Первый из них получил поддержку 16, а второй получил поддержку всего 3 депутатов.

По заявлению Единого национального движения, перед голосованием они хотели протий консультации с партией Гахария и надеялись, что они также покинут зал заседаний, но безуспешно. «Мы победили в этом городе, и у нас была программа в этом городе… и в условиях этого Сакребуло, если это Сакребуло не будет сотрудничать с Грузинской мечтой… и будет ориентировано на народ, реализация этой программы вполне реальна», — заявил один из лидеров Единого национального движения Давид Киркитадзе.

В Зугдидском Сакребуло партия за Грузию и Единое национальное движение, которая занимает большинство мест от оппозиции, поддержали прекращение полномочий Сакребуло предыдущего созыва, но покинули заседание таким образом, что не выдвигали своих кандидатов на пост председателя Сакребуло и не участвовали также и в процессе голосования.

Кворум не состоялся, и председатели Сакребуло не были избраны также в Цаленджиха, Чхороцку и Сенаки.

Седьмое Сакребуло, которому удалось преодолеть возникновения возможного политического тупика, — Мартвили, где Грузинская мечта смогла собрать необходимое количество депутатов Сакребуло за счет Европейских социалистов. Европейские социалисты — это политический союз, сформированный бывшими членами Альянса патриотов, которые тесно сотрудничают с правящей партией.

