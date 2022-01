Врачи говорят о необходимости психотерапевтической и физической реабилитации Саакашвили

Согласно 5-му заключению многопрофильной группы врачей, созданной народным защитником Грузии для наблюдения за медицинскими услугами, указываемыми находящемуся в заключении экс-президенту Михаилу Саакашвили, «вопрос психотерапевтической и физической реабилитации экс-президента остается существенной проблемой».

Согласно обнародованному 19 января заключению, общее состояние здоровья экс-президента до сих пор требует внимания, и после положительных результатов, достигнутых при восстановлении питания после 50-дневней голодовки, его самочувствие в динамике по неврологическому статусу не улучшилось и не ухудшилось.

По словам врачей, на данном этапе выражены следующие проблемы: 1) последствия энцефалопатии Вернике — неврологическая симптоматика — парез глаз, нарушение равновесия, общая слабость, ухудшение чувствительности в конечностях; 2) анемия; 3) посттравматическое стрессовое расстройство и умеренная/тяжелая депрессия.

Согласно заключению, несмотря на то что еще 25 ноября 2021 года врачи рекомендовали психотерапию для лечения депрессии и посттравматического стрессового расстройства у Саакашвили, экс-президент не получил эту услугу и получает лишь «более или менее удовлетворительное» фармакологическое лечение.

«Длительные неврологические симптомы — результат энцефалопатии Вернике и невропатии, которые развиваются на фоне дефицита тиамина (витамина В1)», — говорят медики.

Для лечения Михаила Саакашвили и его полной реабилитации врачи рекомендуют следующие процедуры — психотерапия; физическая реабилитация; МРИ обследование для дополнительных обследований; неврологический мониторинг и электронейромиографическое обследование в случае прогрессирования.

Врачи прогнозируют ухудшение состояния здоровья Михаила Саакашвили, в частности обострение стрессовых расстройств и депрессии, если не будут проведены соответствующие процедуры.

Однако они считают, что «полноценная психологическая реабилитация» бывшего президента «в тюремных условиях на данном этапе менее реалистична».

Народный защитник Нино Ломджария создала многопрофильную группу экспертов для мониторинга медицинских услуг, оказываемых Михаилу Саакашвили, 16 ноября 2021 года. Врачи посетили бывшего президента в Глданской тюрьме, Горийском военном госпитале и Руставской тюрьме в общей сложности 5 раз и подготовили пять заключений.

