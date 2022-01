Суд освободил под залог обвиняемых в содействии Саакашвили в пересечении границы

Тбилисский городской суд 20 января освободил всех четверых фигурантов дела о пособничестве бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили при пересечении границы под залог в размере 5 тысяч лари для каждого.

Прокурор по делу Леван Вепхвадзе заявил журналистам, что сторона защиты на суде, признала бесспорными доказательства, представленные обвинением, и показания свидетелей, после чего судья принял решение изменить вид меры пресечения для задержанных.

По его словам, опасности воздействия на свидетелей и уничтожения улик больше не существует.

Дело в отношении обвиняемых ведется по части второй статьи 375 УК Грузии, которая касается без предумышленного сокрытия тяжкого преступления и предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. Одного из обвиняемых Элгуджу Цомаия следствие также обвиняет в нарушении статьи 3441, которая касается незаконной переправки мигранта через государственную границу Грузии и/или создание ему соответствующих условий для нелегального пребывания в стране, и предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

По данным следствия, Элгуджа Цомаия вывез Михаила Саакашвили из порта Поти, а затем спрятал его в своей квартире в Тбилиси. Что касается отца и сына Шалвы и Зураба Цоцория, по информации прокуратуры, они отвезли Михаила Саакашвили в регион Самегрело, а Георгий Нариманидзе сопровождал Михаила Саакашвили по пути в Тбилиси вместе с Цомаия.

Полиция задержала Цомаия 1 октября, Цоцория — 3 октября и Нариманидзе — 20 октября.

Помимо четырех фигурантов, Генеральная прокуратура 10 декабря возбудила уголовное дело в отношении Гиоргия Лорткипанидзе, бывшего заместителя министра внутренних дел Вано Мерабишвили, в рамках дела о содействии Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении границы. По заявлению прокуратуры, Лорткипанидзе, который в настоящее время является гражданином Украины, разработал подробный план въезда Саакашвили в Грузию.

Михаил Саакашвили, который въехал на территорию Грузии в ночь с 28 на 29 сентября, был задержан правоохранителями 1 октября. Наряду с незаконным пересечением границы следствие обвиняет его растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста 7 ноября 2007 г., а также в превышении служебных полномочий по делу о вторжении в телекомпанию «Имеди».

В то же время экс-президент уже приговорен к 6 годам лишения свободы за помилование осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и по делу избиения бывшего депутата Парламента Валерия Гелашвили.

