Грузия разрешила параллельный импорт лекарств из Турции

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на вчерашнем заседании правительства, что компании смогут импортировать всю фармацевтическую продукцию, лицензированную Турцией. Гарибашвили надеется, что это решение значительно снизит рост цен на лекарства в стране.

До этого в список, установленный Грузией в 2009 году, входили государственные регулирующие органы Евросоюза, других стран Европы, США, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи.

В беседе с интернет-изданием «Нетгазети» директор Ассоциации фармацевтических компаний Ираклий Маргвелашвили задал вопрос, в чем состояла необходимость того, чтобы с учетом рисков распространить параллельный импорт в отношении Турции.

По его словам, Турция не соответствует международным стандартам контроля качества, и что «оборот поддельных лекарств в Турции намного выше, чем в любой другой стране, откуда лекарства ввозились параллельно до сих пор».

Профессор Черноморского университета Кахабер Джакели в беседе со СМИ также заявил, что использование турецких препаратов на фармацевтическом рынке не может решить проблему дороговизны. По его словам, главная проблема — это монополии на рынке.

Тем временем премьер-министр Гарибашвили поручил новоназначенному министру здравоохранения Зурабу Азарашвили создать рабочую группу для реализации рекомендаций Агентства по конкуренции от 10 января.

Согласно докладу Национального агентства по конкуренции, в 2020 году по сравнению с 2016 годом цены на лекарства выросли на 41% в лари и на 7% в долларах США. По данным агентства, рост напрямую связан с изменением курса лари или ростом цен на лекарства, которые приобретаются в иностранной валюте.

Согласно опросу общественного мнения, проведенному Национально-демократическим институтом (НДИ США) в декабре 2020 года, 46% респондентов назвали самой большой проблемой системы здравоохранения цены на лекарства.

Фармацевтический рынок Грузии

Согласно докладу Национального агентства по конкуренции, на фармацевтический рынок Грузии по сравнению с его европейским аналогом испытывает недостатки в регулировании, и на нем в основном доминируют отдельные лица и группы.

По заявлению агентства, фармацевтический рынок характеризуется высокой степенью горизонтальной и вертикальной интеграции, где компании растут за счет приобретения как своих прямых конкурентов в цепочке поставок, так и конкурентов на более низких или более высоких уровнях этой цепной иерархии.

Согласно документу, такая рыночная структура дает холдинговым группам рыночную власть, позволяющую оказывать значительное влияние на лиц, ответственных за назначение лекарств. «В результате, полученные решения могут не отвечать наилучшим интересам пациента, но могут соответствовать коммерческим и бизнес-интересам конкретной холдинговой группы/групп», — говорится в докладе.

По состоянию на 2021 год в стране зарегистрировано лекарственных средств 10 450 наименований, которые продаются в 3 213 аптеках по всей стране. Всего трем крупнейшим компаниям принадлежит 927 аптек, что составляет 30% рынка.

Согласно докладу, по состоянию на 2020 год 67,5% доли импорта приходится на долю трех крупнейших импортеров (АО «Гефа», «ПСП Фарма» и «Аверси Фарма»).

Депутат и бизнесмен Каха Окриашвили владеет 95% «ПСП Фарма». Он вошел в Парламент по списку Объединенной оппозиции «Сила в единстве» после того, как покинул Грузинскую мечту перед парламентскими выборами 2020 года. Некоторые оппозиционеры считают, что правительство начало принимать меры против роста цен на медикаменты после того, как бизнесмен покинул правящую партию.

