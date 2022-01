Суд также отменил решение инспектора в отношении Пенитенциарной службы за распространение записей с Саакашвили

Тбилисский городской суд 17 января отменил решение Службы государственного инспектора по незаконному обнародованию персональных данных бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Специальной пенитенциарной службой.

По мнению суда, Пенитенциарная служба опубликовала материалы, содержащие личные данные Михаила Саакашвили, для соблюдения важных общественных интересов. «Нет доказательств обработки персональных данных с нарушением требований закона», — заявил суд.

Ранее, 11 января, суд отменил аналогичное решение Службы госинспектора также и в отношении Министерства юстиции.

Такие решения были приняты судом после того, как 30 декабря правящая Грузинская мечта поддержала законопроект об упразднении Службы государственного инспектора. Служба прекратит работу с 1 марта и будет заменена двумя новыми органами — Службой специальных расследований и Службой защиты персональных данных.

3 декабря 2021 года Службы госинспектора установила, что Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба нарушили статью 44 Закона «О защите персональных данных», за что Министерство было оштрафовано на 500 лари, а Пенитенциарная служба — на 2000 лари.

Кроме того, служба поручила обоим ведомствам удалить опубликованные видео с участием Саакашвили с Facebook и веб-сайтов, но ни одно из ведомств не выполнило поручение.

Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба подали отдельные жалобы на решение Службы государственного инспектора против них 17 декабря 2021 года в Тбилисский городской суд.

Ответ Службы государственного инспектора

По оценке Службы государственного инспектора, полная отмена его решения судом создает «опасный прецедент и стандарт» с точки зрения защиты прав задержанных и защиты данных в публичном секторе и «наносит существенный вред состоянию защиты персональных данных в Грузии».

Согласно тому же заявлению, решение Службы госинспектора было обоснованным и основывалось на наилучшей международной практике и национальном законодательстве, регулирующем персональные данные, и международных стандартах.

Служба госинспектора выразила надежду, что оба мотивированных решения суда будут получены в «сжатые сроки», чтобы их можно было обжаловать в вышестоящей инстанции до 1 марта, прежде чем служба прекратит работу.

