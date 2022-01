Суд отменил решение Службы госинспектора против Министерства юстиции по записям Саакашвили

Тбилисский городской суд 11 января отменил решение Службы государственного инспектора о незаконном раскрытии Министерством юстиции персональных данных третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Решение суда было принято после того, как правящая партия 30 декабря поддержала упразднение Службы госинспектора. Служба прекратит работу в марте 2022 года и будет заменена двумя новыми органами — Службой специальных расследований и Службой защиты персональных данных.

Вчера в Службе государственного инспектора выразили надежду, что мотивированное решение суда будет получено до 1 марта, чтобы можно было его обжаловать.

3 декабря 2021 года Служба государственного инспектора установила, что Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба нарушили статью 44 Закона «О защите персональных данных», за что Министерство было оштрафовано на 500 лари, а Пенитенциарная служба — на 2000 лари.

По заявлению Службы госинспектора, Министерство юстиции и Пенитенциарная служба до сих пор не удалили видео- и аудиозаписи, а также фотографии, содержащие персональные данные Михаила Саакашвили.

Согласно тому же заявлению, вместо этого 17 декабря Министерство юстиции и Служба госинспектора по отдельности обжаловали решение Службы инспектора.

Служба госинспектора подвергла критике суд за рассмотрение дела перед Новым годом, в «беспрецедентно ускоренные сроки» и заявила, что слушание дела было назначено на 28 декабря, о чем служба была уведомлена лишь за 3 дня.

По заявлению службы, несмотря на то, что суд установил необоснованно короткие сроки для представления материалов и подготовки к слушаниям, служба представила материалы в полном объеме в установленные сроки.

Согласно заявлению, Служба госинспектора попросила судей, рассматривавших оба иска, объединить дела, но это ходатайство было отклонено.

Жалоба Пенитенциарной службы будет рассмотрена Городским судом 13 января.

Ответ Городского суда

На заявление Службы государственного инспектора сегодня ответили официальным заявлением в Тбилисском городском суде, и заявление инспектора о рассмотрении дела в «ускоренные сроки» расценили как попытку ввести общественность в заблуждение путем распространения «заведомо недостоверной информации».

По заявлению суда, дело было рассмотрено в установленные законом сроки, так как для дел такой категории и без того предусмотрены сокращенные сроки — 1 месяц.

Что касается отказа в ходатайстве в объединении дел, Городской суд заявил, что, поскольку протоколы о разных правонарушениях были составлены в отношении двух разных учреждений, «суд посчитал, что объединение дела будет препятствовать быстрому и эффективному отправлению правосудия».

Городской суд призвал Службу государственного инспектора и все заинтересованные стороны распространять информацию, основанную на «реальных фактах» и «в соответствии с правильным толкованием действующего законодательства».

