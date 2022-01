НПО призывают президента наложить вето на закон об упразднении Службы госинспектора

Неправительственные организации Грузии призвали президента Саломе Зурабишвили наложить вето на принятый правящей командой в ускоренном порядке законопроект об упразднении Службы государственного инспектора.

Совместное заявление, опубликованное 5 января, подписали 16 организаций, в том числе Международная прозрачность — Грузия, Ассоциация молодых юристов Грузии, Центр социальной справедливости и Международное общество за справедливые выборы и демократию.

Согласно заявлению, Грузинская мечта, несмотря на резкую критику со стороны местных организаций гражданского общества и государств-партнеров Грузии, «без всяких оснований или участия соответствующих акторов и самого государственного инспектора приняла неконституционное решение, которое наносит огромный ущерб грузинской демократии».

Организации приветствовали критический отклик президента от 27 декабря на законопроект, в котором она попросила прекратить рассмотрение и предоставить возможность всем сторонам для представления своих аргументов. Они призвали президента наложить вето на законопроект и вернуть его в Парламент с мотивированными замечаниями.

Саломе Зурабишвили до сих пор не воспользовалась правом вето. Согласно Конституции, после того, как Парламент примет законопроект, он будет отправлен президенту в течение 10 дней. Если президент не подпишет его и вместо этого вернет законопроект в Парламент с мотивированными замечаниями, законодательный орган может принять это замечание или преодолеть вето, для чего ему потребуется 76 голосов.

Депутат Грузинской мечты и вице-спикер парламента Гия Вольский заявил 28 декабря, что, если президент вернет законопроект, он поддержит преодоление вето правящей партией.

На внеочередных парламентских заседаниях 29-30 декабря депутаты Грузинской мечты поддержали упразднение Службы государственного инспектора, несмотря на резкую местную и международную критику. По решению партии, независимый следственный орган прекратит работу в марте 2022 года, а на его месте будут созданы два новых органа — Специальная следственная служба и Служба защиты персональных данных.

Критика в отношении изменений касалась поспешного и непрозрачного процесса упразднения органа, а также возможной попытки наказать государственного инспектора Лонду Толораия за неприемлемый для правящей команды подход при расследовании возможного ненадлежащего обращения с находящимся в заключении бывшим президентом Михаилом Саакашвили. В самой Грузинской мечте утверждали, что изменения предоставят созданному вместо службы новому органу более широкие полномочия по расследованию случаев злоупотребления властью.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)