Кобахидзе: заявление посольства США подрывает доверие общества к Западу

Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе назвал «неправильным и несправедливым» заявление Посольства США от 3 января, в котором критиковалась правящая команда за упразднение Службы государственного инспектора и принятие мер, связанных с судом.

Отметив, что заявление содержало «фактические» и «человеческие ошибки», он сказал, что такие заявления «подрывают доверие грузинской общественности к своим западным партнерам».

По словам Кобахидзе, «человеческие ошибки, неточная информация и т. д.» не являются «объяснением и тем более оправданием» для общественности. Председатель правящей партии заявил, что Грузинская мечта часто прислушивалась к советам международных партнеров, но бывают «исключительные случаи, когда мы слышим от них несправедливые и неверные оценки, и это еще один тому пример».

В качестве одного из примеров «фактической» ошибки он опроверг заявление об «упразднении» Службы государственного инспектора, как это указано в заявлении посольства. По его словам, «на самом деле, конкретная служба была разделена на две части и компетенции ни то, что не были сокращены, напротив, в целом, полномочия этой службы расширены».

«К сожалению, было сделано неверное и несправедливое заявление, на которое мы должны ответить надлежащим информированием», — сказал Кобахидзе.

3 января Посольство США в Грузии подвергло критике правящую команду за подрыв принципа подотчетности правительства в результате поспешного упразднения Службы государственного инспектора. По заявлению посольства, Грузинская мечта своими недавними действиями нанесла ущерб также и судебной системе.

Критика последовала за поддержкой решения об упразднении Службы государственного инспектора депутатами Грузинской мечты на внеочередных парламентских заседаниях 29-30 декабря, несмотря на резкую местную и международную критику. По решению партии, независимый следственный орган прекратит работу в марте 2022 года, а на его месте будут созданы два новых органа — Специальная следственная служба и Службы защиты персональных данных.

Критика в отношении изменений касалась поспешного и непрозрачного процесса упразднения органа, а также возможной попытки наказать государственного инспектора Лонду Толораия за неприемлемый для правящей команды подход при расследовании возможного ненадлежащего обращения с находящимся в заключении бывшим президентом Михаилом Саакашвили. В самой Грузинской мечте утверждали, что изменения предоставят созданному вместо службы новому органу более широкие полномочия по расследованию случаев злоупотребления властью.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)