В Парламенте прошло первое заседание Рабочей группы по избирательной реформе

В Парламенте Грузии 8 февраля прошло первое заседание Рабочей группы по реформе избирательной системы под сопредседательством депутата от Грузинской мечты Шалвы Папуашвили и члена партии «Граждане» Левана Иоселиани, который недавно был избран вице-спикером Парламента.

Во встрече, которая длилась около 2 часов, помимо представителей Грузинской мечты и парламентской оппозиции также участвовали представители Избирательной администрации, местных НПО, включая «Международной прозрачности – Грузия», «Справедливых выборов» и «Ассоциации молодых юристов», а также международных организаций.

Как сообщает пресс-служба Парламента, в ходе встречи за закрытыми дверями стороны обсудили формат Рабочей группы, принципы и вопросы дальнейшего взаимодействия. Следующее заседание Рабочей группы состоится 15 февраля.

Рабочая группа по реформе избирательной системы была создана в Парламенте 4 февраля после того, как на фоне общего бойкота оппозиции, продолжающегося в течение нескольких месяцев, 29 января два депутата от партии «Граждане» Леван Иоселиани и Алеко Элисашвили решили подключиться к парламентской деятельности после достижения договоренности с правящей партией по реформе избирательной системы.

Согласно меморандуму, подписанному Грузинской мечтой и партией «Граждане», на парламентских выборах 2024 года должен быть установлен избирательный порог менее 5% и не более 3%; должны быть изменены правила отбора состава ЦИК, окружных и участковых избирательных комиссий, в том числе, председателя ЦИК; в избирательный процесс должны быть внедрены электронные технологии и т. д.

Примечательно, что для понижения избирательного порога требуется конституционное большинство (113 голосов), но, учитывая бойкот оппозиции, на данный момент у Парламента нет для этого ресурсов. В законодательной деятельности в настоящее время участвует только 96 депутатов.

По условиям соглашения, в формате Рабочей группы должен быть разработан проект закона о реформе избирательной системы, который должен быть зарегистрирован в законодательном органе не позднее 1 марта, а Парламент должен принять его не позднее 1 мая.

Отклики НПО и оппозиции

По завершению встречи представитель Международного общества за справедливые выборы и демократию Нино Риджамадзе сообщила СМИ, что представленный законодателями документ не отражает подробных изменений в плане подкупа избирателей, использования административного ресурса и участия публичных служащих в избирательной кампании, правовое урегулирование которых также имеет важное значение.

К тексту меморандума также есть вопросы и у представителей «Международной прозрачности – Грузия». По словам представителя организации Левана Натрошвили, представленная версия правил комплектования избирательных комиссий «содержит риски того, что эти комиссии по-прежнему будут находиться под влиянием правящей партии».

По словам представителя Единого национального движения Саломе Самадашвили, «власти не смогут создать иллюзию», что соглашение с одной из политических партий с «низкой электоральной поддержкой» ослабит существующий политический кризис в стране.

Один из лидеров Европейской Грузии Гига Бокерия подчеркнул важность проведения досрочных выборов для оппозиции и отметил, что «изменения другого типа в избирательной администрации должны быть представлены» в едином пакете с этим.

