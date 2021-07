Шалва Папуашвили подвергся критике за ненадлежащее обращение с депутатом-женщиной

Депутат Парламента от правящей Грузинской мечты, секретарь партии по связям с общественностью Шалва Папуашвили стал объектом критики за ненадлежащее обращение с женщиной-коллегой на пленарном заседании законодательного органа. Речь идет об инциденте, который имел место 18 июля, когда депутаты должны были заслушать доклад министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури о гомофобном насилии в столице, произошедшем две недели назад в столице.

На видеозаписях СМИ видно, как Папуашвили хватает депутата от Единого национального движения Тинатин Бокучава за талию и переставляет ее на другую сторону, когда последняя пыталась подойти к спикеру Парламента.

Напряженность в зале заседаний обострилась после того, как к парламентской трибуне, откуда министр ВД Вахтанг Гомелаури должен был начать выступление с докладом, подошли депутаты от оппозиции, которые в знак протеста в держали в руках портреты умершего оператора телекомпании «Пирвели» Александра Лашкарава. Лашкарава был жестоко избит противниками «Марша достоинства» ЛГБТ-сообщества 5 июля, когда оператор в составе съемочной группы телевидения выполнял свои служебные обязанности. Лашкарава был найден мертвым в своем доме спустя шесть дней с момента его избиения, 11 июля. Депутаты от оппозиции потребовали отставки премьер-министров Ираклия Гарибашвили и Вахтана Гомелаури в связи с произошедшими в столице событиями.

Папуашвили обвинили в насилии и притеснениях

После инцидента в зале заседаний депутат Тинатин Бокучава заявила: «Визитная карточкой Грузинской мечты является единственное, чем Грузинская мечта сохраняет власть — это насилие. Они используют насилие в отношении депутатов, в отношении журналистов, в отношении операторов. Они убивают журналистов только за то, чтобы хоть как-то сохранить власть в своих руках». Депутаты ЕНД заявили, что обратятся в парламентский Совет по этике для изучения поведения Шалвы Папуашвили.

Депутаты Ана Нацвлишвили и Тамар Кордзая обратились в парламентские советы по этике и гендерному равенству с просьбой «должным образом» оценить поведение депутата Папуашвили. «То, что произошло, ненормально, и если это останется без оценки, парламент нормализует это», — сказала Ана Нацвлишвили.

«Поведение депутата Папуашвили — невероятная наглость. Он устроил в Парламенте татами и позволяет себе прикоснуться и насильно вывести Тину Бокучава. О чем мы вообще говорим в этой стране?» — сказала Экатерине Схиладзе, заместитель народного защитника.

Представитель правления НПО «Ассоциация молодых юристов» Кети Абашидзе заявила, что «в Парламенте нет места мизогинии и притеснению, и это опасный пример для всех других женщин и девочек в Грузии».

«Это такое унизительное и неуважительное (поведение)», — заявила Мариам Кварацхалия, одна из активисток «Тбилиси Прайд». «Невероятно, через что приходится проходить женщинам в политике и Парламенте», — добавила она.

Поведение Шалвы Папуашвили осудила исполнительный директор женской правозащитной организации «Сапари» Баия Патараия.

Ответ Шалвы Папуашвили

«Выражаю сожаление перед Тиной», — заявил Шалва Папуашвили, подчеркнув, что с его стороны не было насилия. «Какое насилие? Насилие было то, что страна наблюдала в течение многих лет благодаря Единому национальному движению, и сегодня мы снова увидели это в Парламенте», — добавил он.

«Абсурд, когда члены ЕНД говорят о насилии», — сказал еще один депутат от Грузинской мечты Гурам Мачарашвили в защиту своего коллеги. Его отклик на инцидент, когда он заявил, что «Папуашвили удалось нейтрализовать истерию Бокучава», в СМИ назвали «сексистским» заявлением. По его же словам, попытка Бокучава с «истерикой» подняться к спикеру Парламента «не укладывается ни в какой кодекс этики».

Другие события на заседании Парламента

На заседании 18 июля журналисты также раскрыли плакаты протеста из ложи для представителей СМИ с требованием наказания виновных в насилии 5 июля и чтобы правящая команда взяла на себя политическую ответственность за эти события.

После того, как журналисты отказались убрать протестные плакаты баннеры, председатель Парламента Каха Кучава закрыл заседание таким образом, что слушание министра внутренних дел в парламенте так и не было начато.

Напряженность в стране возросла после того, как избитый 5 июля агрессивными группами оператор ТВ «Пирвели» Александр Лашкарава скончался через шесть дней после гомофобного насилия в центре столицы. Протесты в обществе усилились еще больше после того, как МВД заявило, что смерть Лашкарава могла быть вызвана передозировкой наркотиков.

Несмотря на требования оппозиционных партий, СМИ, гражданских активистов и части общественности, премьер-министр Ираклий Гарибашвили не собирается уходить в отставку.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)