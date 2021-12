Государственный инспектор критикует изменения в Уголовно-процессуальном кодекса

Служба государственного инспектора Грузии заявила, что планируемые поправки к Уголовно-процессуальному кодексу о разделении следственных и прокурорских полномочий «не могут обеспечить независимость Службы государственного инспектора от Прокуратуры».

Службы инспектора заявила 1 декабря, что предлагаемые изменения не дают службе права принимать решение о важных следственных действиях независимо от Прокуратуры, а также не соответствуют цели реформы разделения следственных и прокурорских функций и не в полной мере отвечают рекомендациям Венецианской комиссии.

По заявлению инспектора, законопроект, который был подготовлен Министерством ВД и зарегистрирован в Парламенте 24 ноября, не отражает «большую часть» рекомендаций, подготовленных службой.

По мнению Службы государственного инспектора, она по-прежнему останется зависимой т Прокуратуры. Одним из примеров Служба называет то, что право на обращение в суд с ходатайством о тайных следственных действиях все еще остается полностью за Прокуратурой, и она сохраняет контроль в этом направлении.

В то же время Прокуратура по-прежнему имеет право привлечь следователя другого следственного органа к расследованию уголовного дела, находящегося в ведении Службы государственного инспектора, а также сохраняет право на изъятие дела из одного следственного органа и передачу его для расследования другому следственному органу.

Как поясняет Службы инспектора, прокуратура также оставляет за собой право на прекращение расследования, а также изменение квалификации дела на основании жалобы до прекращения правового преследования.

В Службе государственного инспектора также не согласны с предложением вхождения изменений в силу с 1 января 2023 года.

Служба инспектора поясняет, что часть изменений вступит в силу в 2024 году, что оставляет службу в полной зависимости от Прокуратуры еще на два года. Например, до 1 января 2024 года Служба не сможет проводить ограничительные следственные действия без вмешательства прокурора. В то же время следователь будет ограничен в праве обратиться в суд и с 1 января 2024 года.

Служба инспектора подчеркивает, что, очевидно, реформа разделения следственных и прокурорских полномочий важна для всех следственных органов, но эта инициатива «еще более важна для Службы государственного инспектора, степень независимости и эффективности которой существенно важны для эффективного расследования насильственных преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов или другими публичными служащими».

Службы государственного инспектора надеется, что при рассмотрении законопроекта Парламент учтет вызовы, с которыми сталкивается Служба инспектора, а также особенности следственного мандата ведомства.

Служба государственного инспектора, которое является независимым следственным органом и подотчетным только Парламенту, была создана в 2019 году, и в том же году было задействовано ее следственное направление.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)