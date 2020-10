Лавров об имущественных правах граждан России в Абхазии

В интервью российским радиостанциям «Спутник», «Комсомольская правда» и «Говорит Москва» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 14 октября, что вопрос имущественных прав русских и этнических грузин с российским гражданством в Абхазии «является предметом постоянного внимания» российского правительства.

«Нас немного удивляет то, что эта проблема остается неурегулированной», — сказал Лавров, добавив: «Сейчас, когда пертурбации в Абхазии вроде бы улеглись, мы обязательно вернемся к этой теме».

Проблема имущественных прав российских граждан в Абхазии остается одним из препятствий в отношениях между Москвой и Сухуми. Власти оккупированной Абхазии неоднократно отклоняли предложение Москвы урегулировать имущественные граждан России в регионе.

Абхазы опасаются, что такие предложения будут способствовать возвращению в регион тысяч грузин, которые покинули Абхазию после вооруженного конфликта в начале 1990-х годов и теперь проживают в России и имеют российские паспорта.

