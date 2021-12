Лавров принял в Сочи «министров иностранных дел» Абхазии и Цхинвальского региона

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 декабря принял в Сочи «министров иностранных дел» оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона Инала Ардзинба и Дмитрия Медоева.

Глава российского МИДа провел двусторонние и трехсторонние встречи с представителями двух оккупированных регионов, на которых стороны сосредоточили внимание на помощи Москвы Сухуми и Цхинвали, а также на Женевских международных дискуссиях.

По сообщению МИД России, Лавров подтвердил «готовность оказывать Абхазии и Южной Осетии всемерное содействие в их государственном строительстве, укреплении безопасности, развитии социально-экономической и гуманитарно-культурной сферах».

Согласно тому же сообщению, стороны выразили желание углубить «внешнеполитическую координацию» и сосредоточить внимание на расширении связей между оккупированными регионами и зарубежными странами.

Лавров проинформировал Ардзинба и Медведева «о российских усилиях по оздоровлению обстановки в регионе». Разговор коснулся также платформы регионального сотрудничества 3+3, к которой Грузия не присоединяется.

Что касается Женевских международных дискуссий, стороны отметили, что альтернативы этому «уникальному диалоговому формату» нет.

В кратком заявлении МИД Абхазии говорится, что Ардзинба и Лавров обсудили вопросы сотрудничества, во время чего российская сторона выразила готовность оказать посильную помощь в укреплении безопасности и развитии социально-экономической, гуманитарной и культурной сфер.

Что касается «Министерства иностранных дел» Цхинвальского региона, в его заявлении говорится, что Медведев и Лавров сосредоточили внимание на вопросах безопасности на Южном Кавказе, в частности, они обсудили сложную ситуацию в регионе, «в частности, касающейся наращивания военной активности США и НАТО в Грузии».

Власти Цхинвали подчеркнули «решающую роль России в поддержании мира в Южной Осетии» и заявили, что укрепление отношений между Цхинвали и Москвой гарантирует предотвращение «новой войны против Южной Осетии».

Согласно тому же сообщению, стороны подчеркнули «высокий уровень двустороннего сотрудничества», который поддерживается правовой базой, в том числе соглашениями, подписанными в течение года. Например, такой как договор о двойном гражданстве. Стороны подтвердили готовность к укреплению политического диалога и расширению социально-экономических, научных и гуманитарных связей.

Лавров встретился с представителями двух оккупированных регионов на фоне мобилизации российских войск у границы Украины, и Москва все чаще призывает НАТО и США отказаться от принятия в НАТО постсоветских республик, включая Грузию и Украину.

Ардзинба впервые встретился с Медоевым и Лавровым в качестве «министра иностранных дел». Лидер Абхазии Аслан Бжания назначил Ардзинба на этот пост 17 ноября.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)