ISFED опубликовал итоговый доклад о выборах в органы самоуправления

Неправительственная организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» опубликовала сегодня свой окончательный доклад о местных выборах 2 октября и втором туре 31 октября.

Организация заявила, что сочетание нарушений и тенденций, выявленных во втором туре, в некоторых муниципалитетах в условиях небольшой разницы, возможно, повлияло на результаты.

Согласно ISFED, муниципальные выборы были более или менее конкурентными, а день голосования технически хорошо организован.

Однако, по мнению организации, сконцентрированные финансовые и административные ресурсы в руках правящей партии препятствовали обеспечению равных избирательных условий.

Со ссылкой на Службу государственного аудита, ISFED заявило, что из пяти самых высокооплачиваемых партий доходы правящей партии более чем вдвое превышают доходы следующих четырех партий в целом. В то же время, «грань между правящей партией и государством традиционно размыта».

По заявлению ISFED, большое количество случаев давления по политическим признакам, угроз, принуждения к увольнению или уходу с работы и ненадлежащая реакция государства на них нанесли ущерб избирательной среде.

Кроме того, продолжительные сомнительные собрания подозрительных лиц у УИК на обоих турах, учет избирателей, мобилизация и предполагаемый подкуп негативно сказались на доверии к избирательному процессу. По заявлению организации, эти действия «считаются механизмом контроля свободного волеизъявления избирателей».

По заявлению ISFED, «наблюдательская партийная деятельность под эгидой неправительственных организаций приобрело тревожный и широкомасштабный характер». По заявлению организации, наблюдатели, действующие в пользу правящей партии, часто срывали избирательный процесс, вмешивались в работу комиссии, препятствовали беспристрастным наблюдателям и участвовали в контроле регистрации избирателей и их волеизъявления.

Кроме того, ISFED заявил, что медиа-среда была «резко поляризованной» и у избирателя не было возможности получать объективную и сбалансированную информацию по традиционным СМИ, что «влияет на способность делать информированный выбор». «Степень поляризации была низкой в интернет-изданиях».

ISFED также обратил внимание на проблемную среду для журналистской деятельности, в том числе на случаи сведения счетов, что «поощрялось публично агрессивными и дискредитирующими заявлениями политических должностных лиц».

Организация положительно оценила обязательство подсчету избирательных участков по принципу случайного подбора, но подчеркнула, что «пересчет данных на соответствующих избирательных участках в каждой ОИК в параллельном режиме исключил возможность полноценного мониторинга процесса».

ISFED подверг критике Центральную избирательную комиссию за ее «ненадлежащую реакцию» на нарушения, а также отметил, что в ОИК и судах выявилась «практика поверхностного рассмотрения жалоб».

Организация также раскритиковала ЦИК за «затягивание» созыва первых заседаний Сакребуло, что позволило утвердить местные бюджеты на 2022 год старым составам Сакребуло.

