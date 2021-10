Местные наблюдательные организации оценивают выборы в самоуправление

Три местные наблюдательные организации — Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED), Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) и Международная прозрачность – Грузия (TIG) — 3 октября опубликовали предварительную оценку своего наблюдения за местными выборами, которые состоялись в стране 2 октября.

«Справедливые выборы»

НПО «Справедливые выборы» (ISFED), представители которой написали 260 жалоб, заявила, что на большинстве избирательных участков по всей Грузии процесс голосования проходил в основном мирной среде, в соответствии с требованиями закона. Однако «были выявлены определенные тенденции, которые негативно повлияли на среду в день выборов».

Организация заявила, что внутри избирательного участка имели место многочисленные нарушения тайны голосования, учета избирателей лицами, имеющими право находиться на избирательном участке, а также случаи голосования на основании ненадлежащей документации и голосования без прохождения маркировки и процедур проверки.

По заявлению организации, ограничение права наблюдателям «Справедливых выборов» вести наблюдение было частым и указанное проявлялось с момента открытия избирательных участков до окончания процесса подсчета голосов. Организация отметила, что за пределами избирательных участков были зафиксированы факты словесного оскорбления наблюдателя ISFED.

По заявлению ISFED, среда вокруг некоторых избирательных участков была проблемной, где был выявлен ряд случаев мобилизации, учета и предполагаемого подкупа избирателей. По той же информации, в процессе внешнего наблюдения несколько раз выявлялись случаи доставки избирателей на избирательный участок.

АМЮГ

Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) заявила, что процедурные недостатки были выявлены во время голосования на разных этапах дня голосования. Организация отметила, что «напряженная атмосфера на некоторых избирательных участках в течение дня могла повлиять как на поведение избирателей, так и на сам процесс мониторинга».

АМЮГ также акцентировала внимание на контроле воли избирателей. По заявлению организации, в течение дня на территории, прилегающей к избирательным участкам, наблюдали концентрацию большого количества людей, что «создавало среду слежки во время голосования и препятствовало свободному волеизъявлению избирателей».

По заявлению АМЮГ, ее наблюдателям было ограничено наблюдение на части избирательных участков. «Были выявлены факты угроз, физического и словесного оскорбления в отношении наблюдателей организации», — заявила организация, добавив, что шесть наблюдателей были «выдворены с избирательного участка, а в одном из случаев была создана среда давления».

АМЮГ, представители которой написали 130 жалоб, заявила, что в виде тенденции были выявлены факты доставки Книги записей и бюллетеней с участков в окружные избирательные комиссии в незапечатанном виде.

«Международная прозрачность – Грузия»

«Международная прозрачность -Грузия» заявила, что анализ предвыборного периода и дня выборов показал, что «у власти по-прежнему отсутствует политическая воля для проведения выборов в соответствии с высокими демократическими стандартами, и страна все еще далека от достижения амбициозных целей, поставленных избирательной реформой».

«За пределами многих избирательных участков, в том числе в 100 метрах от избирательного участка, все еще наблюдалось собрание партийных координаторов, что является нарушением новых поправок в Избирательный кодекс», — заявили в организации.

«Также имели место случаи многократного голосования одним и тем же лицом, создание препятствий наблюдателям, нарушение тайны голосования на избирательных участках, оскорбления журналистов, присутствие неправомочных лиц на избирательных участках и другие случаи», — говорится в докладе.

По данным организации, «на двух избирательных участках в Марнеульском и Ниноцминдинском округах наши наблюдатели зафиксировали несколько случаев множественного голосования одним и тем же лицом». «Тофик Акберов, наблюдатель от Профсоюза работников и студентов профессионального образования и подготовки квалифицированных кадров Грузии, несколько раз голосовал в 13-м участке Марнеули», — заявили в организации.

«Международная прозрачность – Грузия» отметила, что процесс составления итогового протокола голосования в Зугдидском, Сабуртальском, Надзаладевском и Потийском округах затянулся. «Создавалось впечатление, что участковые избирательные комиссии были заранее предупреждены о том, чтобы перед заполнением итоговых протоколов показать их окружным комиссиям. Подобная практика не предусмотрена Избирательным кодексом и может рассматриваться как необоснованное вмешательство в компетенцию участковых комиссий», — заявили в организации.

По его словам, что наблюдатели организации сообщили организации о 160 мелких и относительно серьезных нарушениях, на основании которых они написали 30 жалоб и потребовали отмены результатов двух участков в Марнеули.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)