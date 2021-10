ISFED представила 3-й промежуточный доклад по мониторингу СМИ

Неправительственная организация Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) 21 октября представила третий промежуточный доклад о предвыборном мониторинге в социальных СМИ, который охватывает период с 13 сентября по день выборов, 2 октября включительно.

По заявлению ISFED, за отчетный период в Facebook были активны 332 страницы 28 политических партий и их структурных организаций. Большой активностью отличалась страница партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария, а интеракцией – страница правящей Грузинской мечты.

По заявлению организации, из кандидатов в мэры столицы наиболее активной была страница Ана Долидзе, интеракцией — страница действующего мэра и кандидата в мэры от Грузинской мечты Кахи Каладзе, за ней следовали страница в Facebook председателя Единого национального движения и кандидата в мэры Ники Мелия и бывшего премьер-министра Георгий Гахария.

По наблюдениям ISFED, был выявлен 51 публичный служащий, работающий в 28 муниципалитетах, которые в свое рабочее время разместили в Facebook 228 постов с «агитационным содержанием». «Большинство из них имели положительное содержание и выражали поддержку Грузинской мечте», — говорится в докладе.

Согласно документу, за отчетный период против Грузинской мечты было активно 24 страницы, на которых были опубликованы 979 постов, а против оппозиции действовали 30 страниц, на которых были опубликованы 499 постов, на которых взаимодействие было «почти в 4 раза выше, чем количество постов, опубликованных на страницах, действующих против Грузинской мечты».

«Дискредитирующие власти послания за отчетный касались просочившихся предположительно из СГБ секретных записей, криминогенной ситуации в стране и недостатков в день выборов. Основными мишенями были Ираклий Гарибашвили, Теа Цулукиани, Бидзина Иванишвили и Центральная избирательная комиссия», — говорится в докладе.

По заявлению ISFED, основными мишенями страниц, действующих против оппозиционных партий и настроенных оппозиционно лиц были Михаил Саакашвили и Единое национальное движение. Георгий Гахария также был «объектом активной атаки».

По наблюдению организации, в день выборов в Facebook проводились кампании «дискредитации» и «дезинформации», а «посты, опубликованные на страницах против правящей команды, были направлены на дискредитацию Центральной избирательной комиссии».

По сведениям ISFED, наибольшую сумму за рекламу — 127 000 долларов США заплатила Грузинская мечта, около 68 000 долларов США — Единое национальное движение и до 36 000 долларов США — Лело.

За отчетный период ISFED обжаловала 231 необъявленную политическую рекламу, обнаруженную в Facebook и Instagram, а Facebook приостановил только 13% из них. Большая часть рекламы была размещена на анонимных страницах — 188 — на дискредитирующих оппозицию страницах и 122 рекламы — на страницах, поддерживающих Грузинской мечты.

