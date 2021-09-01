ISFED представила промежуточный доклад по предвыборному мониторингу

Неправительственная организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) 1 сентября опубликовала промежуточный доклад о мониторинге официального предвыборного периода к выборам в органы местного самоуправления, который охватывает период с 3 по 30 августа.

По заявлению ISFED, за отчетный период были выявлены следующие нарушения: принудительное увольнение/увольнение предположительно по политическим мотивам — 15; давление по политическому признаку/угрозы/препятствия — 11; предполагаемое использование административного ресурса — 13; кампания действующих должностных лиц — 8; агитации в социальных сетях – 6 и предполагаемого подкупа избирателей – 4 факта.

По заявлению организации, наблюдатели ISFED в большинстве своем не были допущены на предвыборные собрания и выдвижение кандидатов правящей партии. Также «выявлены случаи прямого и/или косвенного принуждения лиц, работающих в образовательных учреждениях, подключиться к кампании Грузинской мечты».

По заявлению ISFED, по всей стране наблюдается тенденция увольнения по политическим мотивам, давления и создания враждебной среды по отношению к сторонникам партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» или благорасположенным к этой партии лицам.

В отчетный период наблюдатели ISFED также выявили факт вандализма в офисе оппозиционной партии «Дроа» в Зугдиди.

В то же время, по оценке организации, медиасреда в стране остается «поляризованной». «Выявлены факты ухода журналистов с телевидения из-за противодействия попыткам вмешательства в редакционную политику канала и его независимости», — говорится в докладе.

По теме: