ISFED представил промежуточный доклад по мониторингу соцсетей

НПО Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) 14 сентября опубликовала свой первый промежуточный доклад о мониторинге социальных сетей, примерно за две недели до выборов в органы местного самоуправления, в котором представлен анализ 1 126 публичных постов, опубликованных в период со 2 по 22 августа.

Организация заявила, что в рамках кампании избирательных субъектов активными были 263 официальных организационных страницы в Facebook 32 политических партий, участвующих в выборах самоуправления. Кроме того, были активны страницы различных структурных единиц, в том числе созданная Департаментом коммуникаций Грузинской мечты «На самом деле», цель которой — проверять новости, связанные с политическими процессами.

Согласно докладу, правящая партия лидирует по количеству политической рекламы, которая за отчетный период разместила 892 рекламных объявлений. За ней следует «Третья сила – Стратегия Агмашенебели» (155), а третье место занимает Национальное движение (93).

В документе также говорится, что против Грузинской мечты организованно действовали 20 страниц и главной целью дискредитирующих страниц были премьер-министр Ираклий Гарибашвили, действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе, председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, основатель партии Бидзина Иванишвили и министр культуры Теа Цулукиани. Последняя также стала мишенью сексистских нападок, — заявляет организация.

Согласно докладу, против оппозиционных партий действовали 25 страниц. Основной целью страниц среди оппозиционных политических партий было Национальное движение. В докладе говорится, против женщин-политиков из оппозиционных партий были выявлены сексистские послания.

Согласно докладу, большинство официальных страниц местного самоуправления в Facebook не публиковали материалы с упоминанием партии, но «активно освещали визиты премьер-министра в муниципалитеты в период предвыборной кампании». «В то же время следует отметить, что некоторые из кандидатов в мэры и члены сакребуло являются действующими должностными лицами. Следовательно, их деятельность освещалась на страницах органов местного самоуправления в Facebook, что ставит их в более выгодное положение по сравнению с другими кандидатами», — говорится в докладе.

Организация отметила, что на странице Сакребуло Зугдидского муниципалитета в Facebook и на региональной странице Грузинской мечты в Самегрело-Земо Сванети одновременно публиковались видеоматериалы, связанные с действующим председателем Сакребуло и кандидатом в мэры Зугдиди от правящей партии Мамукой Цоцерия.

Согласно докладу, выявлено 52 публичных служащих из 29 муниципалитетов, которые в течение отчетного периода опубликовали в общей сложности 118 агитационных постов в рабочее время. В документе говорится, что большинство постов было опубликовано в пользу Грузинской мечты.

Организация отметила, что в отчетный период действовали страницы 12 фейковых СМИ, большинство из которых публиковали проправительственные посты. Кроме того, одна страница поддерживала бывшего премьер-министра Георгия Гахария, а другая — Национальное движение.

