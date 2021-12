Высший совет юстиции выбрал кандидата на последнюю вакансию в Верховном суде

Высший совет юстиции выдвинул каендидатуру Амирана Дзабунидзе на последнюю вакантную должность в Верховном суде страны.

46-летний Амиран Дзабунидзе в настоящее время исполняет обязанности председателя Кутаисского апелляционного суда. В 2019 году он также вошел в число 50 кандидатов в члены Верховного суда. Однако тогда Высший совет юстиции не представил его кандидатуру в Парламент.

НПО, наблюдающие за развитием событий в судебной системе, подвергли критике этот процесс. Представитель Ассоциации молодых юристов Грузии Вахушти Менабде сказал «Civil Georgia», что процесс отбора «показывает, что и власти, и (судебный) клан хотят освоить каждый уголок в суде».

Он еще раз выразил озабоченность по поводу того, что кандидаты в судьи Верховного суда были выбраны из-за их лояльности властям и клану.

«Кого бы они ни выдвинули, это будет человек, который не создаст проблем в Верховном суде», — сказал Менабде.

Представитель Центра социальной справедливости Гурам Имнадзе заявил «Civil Georgia», что кандидаты в судьи Верховного суда «должны отбираться в рамках процесса, имеющего высокое общественное доверие и легитимность».

По его словам, Высший совет юстиции — это «орган, лишенный доверия, и следует учитывать, что в настоящее время в совете нет несудебных членов». Он также отметил, что решения принимаются только девятью членами совета, которые являются судьями. «Это уже большая проблема, которая напрямую подрывает доверие к суду и кандидату», — сказал он.

Имнадзе также выразил сомнение, что Парламент на самом деле не будет оценивать кандидата по «профессиональным критериям», добавив, что законодательный орган выберет кандидата большинством, «в частности, правящая партия может принять решение без политического консенсуса, без согласования с оппозицией».

Около трех недель назад Парламент Грузии назначил четырех судей Верховного суда бессрочно, что вызвало резкую критику.

Пресс-спикер ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано подверг критике назначение четырех судей Верховного суда и напомнил властям Грузии, что помощь ЕС Грузии «будет зависеть от прогресса, достигнутого в ключевом процессе реформ».

Он также отметил, что назначение судей противоречит обязательствам, взятым на себя лидерами Грузии по политическому Соглашению от 19 апреля.

Несмотря на то, что соглашение предусматривало приостановку назначений до реформы судебной системы, Грузинская мечта заявила, что выполнила условие проведения реформы было выполнено до подписания соглашения посредством внесения изменений в закон об общих судах в начале апреля.

