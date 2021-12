Келли Дегнан обращается к ГМ: однопартийное правление создает угрозу тирании

Посол США в Грузии Келли Дегнан 2 декабря подвергла критике назначение четырех судей Верховного суда и вероятный отказ Грузинской мечтой от конституционных изменений, предусмотренных Соглашением от 19 апреля.

Назначения судей Верховного суда

В беседе с журналистами посол США сказала, что она обеспокоен и разочарована тем, что назначения судей Верховного суда все равно опередили реализацию приоритетов страны.

Посол отметила, что «трудно понять, почему было необходимо так ускорить процесс назначения», учитывая обязательства о том, что в первую очередь должна была быть осуществлена судебная реформа, а «перед страной стоят столько вызовов, которые были проигнорированы».

«Теперь у нас есть еще четыре судьи, которые были назначены в результате непрозрачного процесса», — сказала Дегнан, добавив, что «грузинский народ не имеет информации о квалификации судей, которые были назначены в Верховный суд бессрочно».

Она подчеркнула, что цель судебной реформы, изложенной в достигнутом между Грузинской мечтой и оппозицией соглашении при посредничестве ЕС, заключалась в том, чтобы «повысить прозрачность и подотчетность системы, чтобы граждане Грузии могли быть уверены в том, что судьи в их судах компетентны и беспристрастны».

Критика позиции правящей партии по конституционным изменениям

Говоря об изменении позиции Грузинской мечты в отношении конституционных поправок, направленных на снижение избирательного порога и проведение следующих парламентских выборов по полностью пропорциональной системе, посол Дегнан сказала, что «некоторые люди, похоже, не понимают, что демократия требует множества взглядов».

«Один человек, однопартийное правление, все работает против этого. Фактически, это создает угрозу тирании со стороны большинства», — сказал он.

Посол Дегнан напомнила, что в ходе переговоров по реформе избирательной системы правящая партия и оппозиционные политики договорились, что снижение порога является положительным моментом, что позже нашло отражение в Соглашении от 19 апреля.

Отметив, что за снижением порога для парламентских выборов в октябре 2020 года последовало вступление в Парламент девяти партий, Дегнан сказала, что если 5-процентный порог сохранится, в законодательном органе будут представлены только две или три партии.

«Это не такой масштаб, который допускает большее разнообразие, больший плюрализм или больше взглядов в Парламенте», — добавила она.

