Вид на Старый Тбилиси с моста Бараташвили, Фото: Мостафа Мераджи/Unplash.com
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Грузия не присутствовала на заседании платформы 3+3 в Москве

11/12/2021 - 16:54
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Грузия не присутствовала на первом заседании платформы регионального сотрудничества 3+3, инициированном Москвой и Анкарой после войны в Нагорном Карабахе.

Первая встреча прошла в Москве 10 декабря, на которой председательствовали заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгян, заместитель министра иностранных дел Турции Седат Ёнал, а также генеральный директор МИД Ирана Алиреза Хагигян.

«Представители пяти стран выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, для которой «дверь» остается открытой», — заявил 10 декабря МИД России.

Согласно тому же сообщению, на встрече стороны обсудили перспективы развития многостороннего регионального сотрудничества, а также торгово-экономические, транспортные и культурно-гуманитарные вопросы.

МИД Грузии подтвердил свою позицию, согласно которой Грузия не намерена участвовать в платформе вместе с Российской Федерацией, которая оккупирует два региона Грузии — Абхазию и Цхинвали/Южную Осетию.

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11/12/2021 - 16:54
7 1 minute read

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