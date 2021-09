По словам Каладзе, «если это необходимо», нужно прослушивать и иностранных дипломатов

«Обязательно нужно прослушивать тех, кого нужно прослушивать, и, конечно же, все в рамках закона», — заявил 20 сентября генеральный секретарь правящей Грузинской мечты, кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе, оценивая секретные файлы, предположительно просочившиеся из Службы госбезопасности Грузии.

На вопрос журналиста — «Включая дипломатов?» — Каладзе ответил, что «если это необходимо, то да».

13 сентября в Интернет просочились тысячи секретных записей, просочившихся предположительно из Службы госбезопасности. Файлы с записями в основном содержат информацию о духовных лицах, но также охватывают разговоры грузинских журналистов, оппозиционных политиков и публичных служащих.

Из материалов, опубликованных в СМИ, видно, что объектами слежки-прослушивания были также и иностранные дипломаты, в том числе посол ЕС в Грузии Карл Харцель, посол Израиля Ран Гидор и сотрудники других дипломатических миссий.

Евросоюз заявил, что предполагаемая тайная слежка за дипломатической миссией ЕС в Грузии является «очень серьезным вопросом, поскольку это важно в контексте дипломатических отношений в рамках Венской конвенции», добавив, что «мы предпринимаем соответствующие шаги».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил оппозиционные партии, и в основном Единое национальное движение, в «фабрикации» файлов, просочившихся предположительно из Службы госбезопасности.

«Это тяжелая кампания, которая была направлена против Церкви и правительства, а теперь уже и против дипломатов, служит только лишь узким партийным политическим интересам», — сказал Гарибашвили.

