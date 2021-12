Президенты Европейского совета и Еврокомиссии о Восточном партнерстве

Президенты Европейского совета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен выступили на совместной пресс-конференции после Шестого саммита Восточного партнерства 15 декабря о ситуации в Беларуси и Украине, а также о реформах, инвестициях и связности.

Саммит прошел в Брюсселе 15 декабря, и в нем приняли участие лидеры стран Восточного партнерства — Грузии, Молдовы, Украины, Армении и Азербайджана, а также представители ЕС и главы государств и правительств стран-членов ЕС.

Заявление Шарля Мишеля

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Восточное партнерство основано на ценностях верховенства закона, управления, основных прав и демократических принципов и «эти ценности являются основой относительно амбиций ЕС в связи с вовлеченностью стран Восточного партнерства».

Президент Европейского Совета заявил, что «готовность Евросоюза напрямую связана с усилиями по реформированию и амбициозным выполнением взятых на себя обязательств».

Он сказал, что реформы важны для того, чтобы партнерство работало таким образом, чтобы соответствовать ожиданиям граждан с точки зрения занятости, роста и социальной интеграции.

Шарль Мишель также говорил о безопасности и благополучии, отметив, что эти две темы взаимосвязаны.

«У нас была возможность подтвердить нашу поддержку Украины, ее территориальной целостности и суверенитета. Если будет военная агрессия против Украины, будет решительный ответ, и это дорого обойдется виновным в этой агрессии», — заявил он.

Президент Мишель также затронул символическое пустое место, отведенное для Беларуси на встрече. «Это пустое место не означает отказа от европейского обещания белорусскому народу».

«Этот саммит придал новый импульс с помощью амбициозной декларации, которая отражает готовность Европы обеспечить претворение в жизнь наших амбиций в отношении благополучия и безопасности», — добавил Шарль Мишель.

Заявление президента Европейской комиссии

«Сегодня мы начали новую, более амбициозную фазу нашего Восточного партнерства, новую повестку дня, которая поможет нам работать вместе над экономическим восстановлением и реформами, что будет подкреплено существенными инвестициями», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, что в рамках инициативы Global Gateway стоимостью 300 миллиардов евро экономический и инвестиционный план региона Восточного партнерства может привлечь инвестиции в размере 17 миллиардов евро.

«Рассматриваются очень интересные, впечатляющие проекты, такие как повышение энергоэффективности зданий в Молдове, или внедрение высокоскоростного Интернета в грузинских селах, или прокладка оптоволоконного кабеля на дне Черного моря», — сказала она.

«Таким образом, мы предложили нашим восточным партнерам присоединиться к нам и работать с нами для установления новых связей в общем регионе», — добавила она.

Президент Еврокомиссии также отметила, что ЕС заверил Украину в том, что он твердо поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность. «Это должно быть бесспорным: ЕС будет решительно реагировать на любую дальнейшую агрессию против Украины», — сказала она.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)