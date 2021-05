По заявлению «Международной прозрачности», поправки в Избирательный кодекс должны быть пересмотрены

По заявлению неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» от 25 мая, несмотря на то что большинство изменений в избирательном законодательстве, инициированных Грузинской мечтой и оппозиционными партиями, откликаются на Соглашение от 19 апреля, некоторые пункты «не соответствуют в полной мере его духу и цели».

«Международная прозрачность» подвергла критике инициативу, согласно которой у председателя Центральной избирательной комиссии будут два заместителя. «Несмотря на то, что, согласно законопроекту, в случае прекращения полномочий председателя ЦИК его обязанности будет выполнять член, назначенный оппозицией, наличие второго заместителя в некоторой степени ослабляет механизм, заложенный в политическом соглашении», – подчеркнула организация.

По заявлению «Международной прозрачности», тот факт, что полномочия членов ЦИК, избранных по профессиональному признаку, в том числе нынешнего заместителя, в отношении которых существовали вопросы с точки зрения беспристрастности, не прекращаются, создает основания для предположения, что «это изменение служит укреплению позиции правящей партии в ЦИК».

Еще одно замечание организации касается сокращения сроков между голосованиями в Парламенте для избрания представленных по профессиональному признаку кандидатов в члены ЦИК, включая председателя. В частности, согласно законопроекту, для их избрания на первом этапе необходимо 2/3 голосов (100 депутатов). Если они не наберут нужного количества голосов, то такое же количество депутатов потребуется во второй раз, а в третий раз – простое большинство – 3/5 (76 депутатов). Как заявляет «Международная прозрачность – Грузия», с инициированными изменениями интервал между голосованиями к предстоящим местным выборам был сокращен одноразово – с 4 недель до 1 недели.

«(Это) значительно сокращает пространство для достижения компромисса между партиями и позволяет парламентскому большинству, по сути, легко выбирать приемлемого для него кандидата без согласия оппозиции», – заявили в организации.

«Международная прозрачность» также подвергла критике оставление «Альянса патриотов» без представительства в избирательных комиссиях и передачу этого права Европейским социалистам. Последняя была создана из четырех бывших членов Альянса патриотов, которые пожелали пройти в Парламент. «Несправедливо и неправильно наказывать одну партию за отказ пройти в Парламент», – говорится в заявлении группы, добавляя, что соглашение от 19 апреля «не предусматривает такого положения».

Депутаты от правящей и оппозиционных партий, подписавшие соглашение при посредничестве ЕС, 18 мая завершили работу над пакетом изменений в избирательной системе. Комитет по правовым вопросам поддержал его 22 мая. Теперь депутаты должны принять его в первом чтении на пленарном заседании.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)