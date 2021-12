Прокуратура Германии требует пожизненного заключения для подозреваемого в убийстве Хангошвили

Прокуратура Германии потребовала пожизненного заключения для главного подозреваемого в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Об этом 7 декабря сообщило немецкое информационное агентство Tagesschau.

Немецкие прокуроры Николаус Форшнер и Ларс Мальскис заявили судьям, что их ходатайство о наиболее суровом приговоре оправдано в соответствии с законодательством Германии, поскольку подозреваемый совершил политически мотивированное убийство, которое равносильно убийству от имени российских властных структур.

По мнению обвинения, убийство Хангошвили, которого Россия считала террористом, было местью, а не «превентивным убийством», поскольку он не представлял угрозы для страны после переезда в Германию в 2016 году. Прокуратура также отметила, что российские власти не требовали экстрадиции Хангошвили для привлечения его к ответственности за возможное уголовное преступление.

Tagesschau процитировало прокурора Форшнера, который заявил, что российские власти проигнорировали верховенство закона, совершив такой акт на земле Германии. По заявлению прокуратуры, убийство ставит под сомнение суверенитет и монополию Германии на насилие в пределах ее границ.

Обвинение подчеркивает, что помимо того, что убийство подорвало чувство безопасности и справедливости у людей в Германии, а также оно было направлено на то, чтобы лишить чеченцев и других граждан России, проживающих в Германии, чувства безопасности в стране со стороны Кремля.

Прокуратура также настаивает на признании того, что вина подозреваемого является особенно серьезной, что помешает в будущем заменить обвиняемому заключение на пробацию. Уголовный кодекс Германии в некоторых случаях позволяет суду заменять пожизненное заключение пробацией после того, как осужденный отбыл 15 лет лишения свободы.

По информации Tagesschau, судьи должны вынести решение по делу на следующей неделе.

Подозреваемый, который был опознан свидетелем как Вадим Красиков, прибыл в Германию по имени Вадима Соколова. Генеральная прокуратура Германии официально предъявила ему обвинение 18 июня. Он отрицал, что является Красиковым, и утверждал, что его настоящая фамилия — Соколов.

40-летний Зелимхан Хангошвили (он же Торнике Кавтарашвили) — был гражданином Грузии чеченского происхождения из Панкисского ущелья, который участвовал во Второй чеченской войне, а также в августовской войне 2008 года против российских войск. Он уехал в Германию после того, как удалось уцелеть после покушения на него с целью убийства в Тбилиси в 2015 году.

Убийство Хангошвили также обострило дипломатические отношения между Россией и Евросоюзом. В декабре 2019 года Германия выслала двух сотрудников Посольства России в Берлине, назвав причиной этого их отказ сотрудничать со следствием.

