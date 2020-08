Убийство Хангошвили: независимое расследование установило личность предполагаемого сообщника

Согласно опубликованным 29 августа результатам еще одного независимого расследования убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, проведенного изданиями Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, предполагаемым сообщником убийства является Роман Демьянченко, тот же «Роман Давыдов».

В результатах расследования утверждается, что бывший офицер Федеральной службы безопасности России Роман Демьянченко в настоящее время является оперативным сотрудником частного охранного агентства – группы «Вымпел», связанной с этим ведомством.

Персона Демьянченко оказалась в центре внимания после того, как был установлен серийный номер паспорта, которым он пользовался, а также из-за указанного им в заявке на получение визы работодателя. Тот же работодатель был указан в документах также и обвиняемым в убийстве Вадимом Красиковым. Демьянченко в прошлом был известен как «Роман Николаев».

Согласно расследованию, бывший сотрудник ФСБ России до 2011 года также работал в управлении этой же службы — «Вымпел».

Согласно докладу, по сравнению с предыдущими заключениями, одним из наиболее важных выводов является то, что убийство Хангошвили «было организовано группой «Вымпел» в координации с Федеральной службой безопасности и по ее инструктажу».

Согласно результатам расследования, группа «Вымпел» является «де-факто правой рукой Федеральной службы безопасности, которая используется для принятия крайних мер, включая организацию отрицаемых в последствии убийств за рубежом и незаконного внешнего вмешательства иного рода».

До начала последнего расследования трио указанных выше изданий также установило первого подозреваемого в убийстве Хангошвили — Вадима Красикова. Красиков также является бывшим сотрудником Федеральной службы безопасности России, с именем которого связаны как минимум два заказных убийства в России.

Германия утверждает, что за убийством Хангошвили стоят власти России.

40 Зелимхан Хангошвили (он же Торнике Кавтарашвили) был убит 23 августа 2019 года в Берлине. Гражданин Грузии чеченского происхождения уехал в Германию после того, как ему удалось уцелеть после покушения на него в Тбилиси в 2015 году.

Главная прокуратура Германии 18 июня официально предъявила обвинения гражданину России Вадиму Красикова в убийстве Хангошвили. В обвинительном заключении, опубликованном Федеральной прокуратурой Германии, говорится, что убийца действовал по указанию российских властей.

Убийство Хангошвили также обострило дипломатические отношения между Россией и Европейским союзом.

В декабре 2019 года Германия выслала двух сотрудников Посольства России в Берлине, сославшись на их отказ сотрудничать со следствием.

В начале августа СМИ сообщили, что Словакия выслала трех российских дипломатов в связи с убийством Хангошвили. Этот шаг последовал за расследованием, которое установило, что в убийстве Хангошвили наряду с обвиняемым Вадимом Красиковым был замешан еще один гражданин России «Роман Давыдов», который накануне убийства отправился из России в ЕС по визе, полученной в Генеральном консульстве ЕС в Санкт-Петербурге.

Кремль категорически отрицает какую-либо связь с обвинениями и убийством.

