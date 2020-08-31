Убийство Хангошвили: независимое расследование установило личность предполагаемого сообщника
Согласно опубликованным 29 августа результатам еще одного независимого расследования убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, проведенного изданиями Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, предполагаемым сообщником убийства является Роман Демьянченко, тот же «Роман Давыдов».
В результатах расследования утверждается, что бывший офицер Федеральной службы безопасности России Роман Демьянченко в настоящее время является оперативным сотрудником частного охранного агентства – группы «Вымпел», связанной с этим ведомством.
Персона Демьянченко оказалась в центре внимания после того, как был установлен серийный номер паспорта, которым он пользовался, а также из-за указанного им в заявке на получение визы работодателя. Тот же работодатель был указан в документах также и обвиняемым в убийстве Вадимом Красиковым. Демьянченко в прошлом был известен как «Роман Николаев».
Согласно расследованию, бывший сотрудник ФСБ России до 2011 года также работал в управлении этой же службы — «Вымпел».
Согласно докладу, по сравнению с предыдущими заключениями, одним из наиболее важных выводов является то, что убийство Хангошвили «было организовано группой «Вымпел» в координации с Федеральной службой безопасности и по ее инструктажу».
Согласно результатам расследования, группа «Вымпел» является «де-факто правой рукой Федеральной службы безопасности, которая используется для принятия крайних мер, включая организацию отрицаемых в последствии убийств за рубежом и незаконного внешнего вмешательства иного рода».
До начала последнего расследования трио указанных выше изданий также установило первого подозреваемого в убийстве Хангошвили — Вадима Красикова. Красиков также является бывшим сотрудником Федеральной службы безопасности России, с именем которого связаны как минимум два заказных убийства в России.
- Германия заявляет, что за убийством Хангошвили стоят российские власти
- Германия заявляет, что за убийством Хангошвили стоят российские власти
Германия утверждает, что за убийством Хангошвили стоят власти России.
40 Зелимхан Хангошвили (он же Торнике Кавтарашвили) был убит 23 августа 2019 года в Берлине. Гражданин Грузии чеченского происхождения уехал в Германию после того, как ему удалось уцелеть после покушения на него в Тбилиси в 2015 году.
Главная прокуратура Германии 18 июня официально предъявила обвинения гражданину России Вадиму Красикова в убийстве Хангошвили. В обвинительном заключении, опубликованном Федеральной прокуратурой Германии, говорится, что убийца действовал по указанию российских властей.
Убийство Хангошвили также обострило дипломатические отношения между Россией и Европейским союзом.
В декабре 2019 года Германия выслала двух сотрудников Посольства России в Берлине, сославшись на их отказ сотрудничать со следствием.
В начале августа СМИ сообщили, что Словакия выслала трех российских дипломатов в связи с убийством Хангошвили. Этот шаг последовал за расследованием, которое установило, что в убийстве Хангошвили наряду с обвиняемым Вадимом Красиковым был замешан еще один гражданин России «Роман Давыдов», который накануне убийства отправился из России в ЕС по визе, полученной в Генеральном консульстве ЕС в Санкт-Петербурге.
Кремль категорически отрицает какую-либо связь с обвинениями и убийством.
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