Свидетель подтвердил личность главного подозреваемого по делу об убийстве Хангошвили
Свидетель из Украины подтвердил немецкому суду личность Вадима Красикова, который является главным подозреваемым по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.
По сообщениям немецких СМИ, свидетель подтвердил суду первой инстанции только во время второй явки, что подозреваемым является его свояк Вадим Красиков.
Во время своей первой явки в суд в июле свидетель, которого СМИ идентифицируют как «В», не раскрыл личность Красикова. Однако позже он сам попросил обратиться в суд и в качестве причины предыдущего решения назвал риски мести со стороны России.
По сообщениям СМИ, свидетель «В» вспомнил свои разговоры и встречи с Красиковым, а также его возможные связи с Федеральной службой безопасности России, поскольку во время одного из посещений семьи Красиков принес футболки российского отряда спецназначения «Вымпел».
40-летний Зелимхан Хангошвили (также известный как Торнике Кавтарашвили) был убит 23 августа 2019 года в Берлине. Гражданин Грузии чеченского происхождения уехал в Германию после того, как уцелел во время покушения на убийство в Тбилиси в 2015 году.
Генеральная прокуратура Германии 18 июня этого года официально предъявила обвинения в убийстве Хангошвили гражданину России Вадиму Красикова, прибывшего в Германию по имени Вадима Соколова. В обвинительном заключении, опубликованном Федеральной прокуратурой Германии, говорится, что убийца действовал по указанию российских властей. Подозреваемый настаивал, что он не Красиков, а Соколов.
Несмотря на то, что у прокуратуры Германии, как известно, есть достаточные доказательства причастности подозреваемого к преступлению, включая данные судебно-медицинской экспертизы, существуют вопросы по поводу его истинной личности и предполагаемых связях с Россией.
Расследования убийства Хангошвили независимыми изданиями Bellingcat, The Insider и Der Spiegel в 2019-2021 годах помогли установить личность подозреваемого и связать его с российскими спецслужбами. Немецкая газета Die Welt сообщала, что если будет установлено, что подозреваемый является Красиковым, это может привести к обвинениям в государственном терроризме против России.
Убийство Хангошвили также обострило дипломатические отношения между Россией и Евросоюзом. В декабре 2019 года Германия выслала двух сотрудников Посольства России в Берлине, сославшись на их отказ сотрудничать со следствием.
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