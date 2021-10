Столтенберг: Вступление Грузии в НАТО решать самой Грузии, а не России

На вопрос, не ухудшатся ли отношения с Россией после вступления Грузии и Украины в НАТО, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что «любое суверенное государство имеет право выбирать свой собственный путь».

Выступая на мероприятии, организованном Брукингским институтом и Джорджтаунским университетом в Вашингтоне 5 октября, генеральный секретарь отверг идею о том, что вступление малых соседей России в НАТО будет «провокацией» против Москвы, назвав это «абсолютно ошибочным».

По его словам, послание о том, что вступление Латвии, Литвы, Эстонии, Словакии и Чехии в НАТО является провокационным против Москвы, пример того, что России стремится к такому мировому порядку, в котором у нее есть сфера влияния.

«Это не тот мир, в котором я хотел бы жить», — сказал Столтенберг. «Я десятилетиями боролся за то, чтобы избавиться от такого мира».

«Только члены НАТО и Грузия и Украина должны решать, а не Россия, когда они будут готовы присоединиться к альянсу», — подчеркнул генеральный секретарь, добавив, что НАТО поддерживает усилия двух стран по модернизации и соблюдению стандартов альянса.

«Когда 30 союзников согласятся, что они (Грузия и Украина) готовы к вступлению, это так и произойдет», — заявил он, добавив, что «я не могу сказать вам, когда это произойдет, но это единственный способ решить эту проблему».

«Однозначно, этого не произойдет завтра», — отметил он, добавив, что его послание союзникам и то, что он обсуждал с президентом США Джо Байденом, заключалось в том, что они должны делать больше для стран-аспирантов.

Столтенберг подчеркнул необходимость большей поддержки для Грузии и Украины, увеличения их возможностей, содействия реформам, борьбы с коррупцией и созданию институтов безопасности и обороны.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что «между ничем и полным членством в НАТО очень много чего», и выразил надежду, что «на следующем саммите НАТО мы примем амбициозные решения».

