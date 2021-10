В отношении «заместителей министров ВД» и «депутатов» Абхазии ведется расследование

В отношении «заместителей министра ВД» Абхазии Раша Цвижба и Дадына Чачхалия, а также «депутата» Гари Кокая ведется уголовное расследование в связи с инцидентом, произошедшим 30 сентября в Сухуми. Дело касается инцидента в центре Сухуми, в котором участвовали, с одной стороны, абхазский «депутат» Гари Кокая и ветераны войны из села Адзюбжа Очамчирского района, а с другой — высокопоставленные сотрудники милиции, в том числе Дмитрий Дбар.

Представляя 11 октября результаты предварительного следствия, «генеральный прокурор» оккупированной Абхазии Адгур Агрба заявил, что дело против «заместителей министра внутренних дел» возбуждено по статье 288 Уголовного кодекса оккупированного региона, которая касается превышения должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения и предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

По данным предварительного следствия, в действиях «депутата» Кокая усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные статьей 207 («Хулиганство» и статьи 321 («Оскорбление представителей власти). Кокая предположительно выстрелил из огнестрельного оружия в воздух, а затем отказался передать его «министру внутренних дел», что привело к драке между ветеранами и сотрудниками правоохранительных органов.

«Прокуратура» также предъявила обвинения другому абхазскому «депутату» Алмасхану Ардзинба, который после инцидента подъехал к зданию «министерства» на служебной машине и произвел 20 выстрелов в воздух. По словам «прокурора», у них есть все доказательства, но они не могут обыскивать дом Ардзинба, поскольку он находится под защитой депутатской неприкосновенности.

Для возбуждения уголовных дел против «депутатов» «прокуратура» планирует обратиться в «Верховный суд», чтобы последний принял заключение о наличии признаков преступления в действиях «депутатов». По словам Агрба, после этого «прокуратура» обратится в «законодательный орган» для возбуждения уголовных дел.

Прокуратура не усматривает правонарушений в действиях «министра внутренних дел» Дмитрия Дбара. Согласно сообщениям, «прокурор» заявил, что первоначальное требование Дбара о том, чтобы Кокая передал ему оружие после инцидента со стрельбой, было законным. Кроме того, по свидетельствам очевидцев, ни он, ни его подчиненные не прибегали к оскорблениям и насилию в отношении ветеранов.

Однако в «прокуратуре» посчитали, что, поскольку Дбар не смог предотвратить инцидент, необходимо обратиться к лидеру Абхазии Аслану Бжания с просьбой об использовании дисциплинарных санкций против «министра» и оценить целесообразность его пребывания на посту.

Между тем 11 октября ветераны войны и их сторонники из села Адзюбжа провели митинг с требованием отставки Дбара. Последний попросил приостановить полномочия на время расследования. Наконец, решили дождаться возвращения Аслана Бжания, который в настоящее время находится с рабочим визитом в Москве.

