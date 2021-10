Сухумский инцидент: «Суд» удовлетворил ходатайство «прокуратуры» в отношении абхазских «депутатов»

18 октября «Верховный суд» оккупированной Абхазии удовлетворил ходатайство местной «прокуратуры» и установил признаки преступления в действиях двух независимых «депутатов», Гари Кокая и Алмасхана Ардзинба в связи с инцидентом со стрельбой 30 сентября.

Прокуратура назвала действия Кокая содержали признаки уголовного преступления хулиганства и оскорбления властей. По сообщениям, «депутат» выстрелил в воздух, а затем отказался передать оружие «министру внутренних дел» Дмитрию Дбару. Позже за этими действиями последовало противостояние между ветеранами и милицией.

Инцидент произошел 30 сентября, в 28-ю годовщину победы оккупированного региона против центральных властей Грузии в вооруженном конфликте 1992–1993 годов.

«Прокуратура» также установила, что действия Ардзинба, который вскоре после инцидента прибыл к зданию «МВД», выстрелил в воздух, содержали признаки хулиганства, а также незаконного приобретения, хранения и ношения оружия.

