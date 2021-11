Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания 24 ноября побывал в Гальском районе, где посетил Центральную больницу и пункт пересечения на реке Ингури, а также встретился с гальскими жителями и активистами.

Обращаясь к жителям Гали, абхазский лидер затронул несколько острых проблем региона, включая занятость, сельское хозяйство, медицину и энергетику.

Как сообщает пресс-служба Бжания, абхазский лидер подчеркнул необходимость полной реализации экономического потенциала региона, отметив, что из 14 814 человек, составляющих потенциальную рабочую силу Гали, 11 000 не имеют постоянной работы.

По его словам, площадь пахотных земель в Гали сократилась с 60 000 га, которые обрабатывались в советское время, до 10 000 га сегодня. Он подчеркнул необходимость увеличения выращивания цитрусовых.

Абхазский лидер отметил, что сокращение производства в сельском хозяйстве произошло из-за нехватки капитала, добавив, что региону необходимо привлечь инвестиции и помощь из стран, признавших независимость Абхазии.

Говоря о проблемах оккупированного региона в сфере энергоснабжения, Бжания повторил, что правительство пытается бороться с незаконной добычей криптовалюты. Он также подчеркнул необходимость увеличения сбора данных по выплатам за электроэнергию.

Как сообщает «Апсныпресс», учитель Гальской публичной школы заявил на встрече, что местные ученики не могут продолжить учебу в Абхазии и России из-за отсутствия абхазских документов.

По имеющимся данным, Бжания поручил своей администрации найти решение проблемы и опросить выпускников школ, где они хотят продолжить учебу. Мыс читаем, что этот вопрос будет решаться в индивидуальном порядке, — сказал Бжания.

По той же информации, жители Гали также подняли вопрос о задержках с выдачей вида на жительство. Сухуми выдает такие разрешения этническим грузинам, составляющим большинство населения Гали, которые были лишены абхазского гражданства в 2014 и 2017 годах. Лидер Абхазии поручил местным властям решить проблему.

Более 30 тысяч жителей Гальского района лишены абхазского гражданства и, как следствие, политических прав, включая право участвовать в непризнанных выборах в регионе.

Администрация Бжания озвучила идею выдачи абхазских паспортов гальским грузинам, что было встречено резкими протестами. В прошлом году влиятельная группа ветеранов войны «Аруаа» пригрозила нынешней абхазской администрации акциями протеста, если они начнут выдавать паспорта. Тогда они напомнили действующему премьер-министру Александру Анквабу, что выдача абхазских паспортов грузинам в 2014 году привела к его отставке.

