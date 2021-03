Новый «законопроект» позволит жителям Гали регистрироваться абхазами

Власти оккупированной Абхазии разработали законодательные изменения, которые позволят «иностранным гражданам» регистрироваться как абхазы. Это решение оккупированного региона рассчитано на этнических грузин, которые составляют подавляющее большинство жителей Гальского района.

Спикер «законодательного органа» региона Валерий Кварчия, который является инициатором соответствующих изменений в «Гражданский кодекс», сказал, что эти изменения позволят этническим грузинам Гальского района воспользоваться абхазскими фамилиями и этнической принадлежностью. По его словам, исторически они были вынуждены согласиться с получением грузинского этноса.

По словам Кварчия, поправки к действующему законодательству снимут ограничение, которое в настоящее время позволяет только абхазским «гражданам» менять свою национальность.

Около 30 тысяч этнических грузин Гальского района были лишены абхазского «гражданства» и политических прав в 2014 и 2017 годах. Взамен оккупированный регион предоставил им вид на жительство.

В июле 2017 года тогдашний глава администрации Гальского района Темур Надарая заявил, что этнические грузины получат «гражданство» только в том случае, если они поменяют свою национальность и вернутся к «абхазским корням».

Заместитель председателя Верховного Совета Автономной Республики Абхазия в изгнании Джемал Гамахария выступил тогда с заявлением, в котором отметил, что «к сожалению, оккупационный режим Абхазии продолжает проводить совершенно недопустимые эксперименты против грузинского населения, оказавшегося в ловушке в Гальском гетто». Гамахария назвал попытку изменить этническую идентичность проживающих в Гали грузин «новой формой дискриминации грузин» и отметил, что авторы «антиисторической теории» о том, что жители Гали насильственно подверглись грузинизации в советское время, «лучше всех знают, что они бессовестно лгут».

