Здание Капитолия США, фото: senate.gov
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Сенаторы США обеспокоены несправедливым обращением с Саакашвили

22/11/2021 - 14:44
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Сенаторы США Джин Шахин, Рон Джонсон, Джим Риш и Бен Кардин 19 ноября выразили обеспокоенность по поводу того, что к находящемуся в заключении экс-президенту Михаилу Саакашвили не обращаются справедливо и достойно в соответствии с законодательством Грузии и международными стандартами.

Четыре сенатора заявили, что они наблюдают за продолжающимися судебными слушаниями по делу Саакашвили, и подчеркнули важность обеспечения справедливости, прозрачности процессов и присутствия Саакашвили на них. «Право на справедливое и быстрое судебное разбирательство имеет первостепенное значение для любой демократии, и этот случай не является исключением», — заявили они.

Американские сенаторы призвали власти Грузии принять во внимание рекомендации группы медицинских экспертов, созданной омбудсменом, а также «уделить приоритетное внимание серьезности состояния Саакашвили и принять во внимание ее последствия для политической стабильности Грузии».

«Настало время отложить политические разногласия в сторону на благо грузинского народа», — отметили сенаторы, подчеркнув растущий риск просчетов, которые могут серьезно повредить здоровью Саакашвили. «Такая трагедия окажет долгосрочное негативное влияние на демократические устремления Грузии», — заявили сенаторы.

Опубликовав совместное заявление в Твиттере 20 ноября, сенатор Шахин приветствовала перевод Саакашвили в военный госпиталь в Гори, а также решение экс-президента прекратить голодовку, которую он начал 1 октября после его ареста.

Сенаторы Шахин и Джонсон являются председателем и сопредседателем Подкомитета Сената США по международным отношениям. Сенатор Риш является членом Комитета по иностранным делам, а сенатор Кардин — председателем Хельсинкской комиссии.

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22/11/2021 - 14:44
7 1 minute read

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