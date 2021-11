Парламент признал депутатские полномочия Хермана Сабо

Парламент Грузии признал депутатские Хермана Сабо. Сабо сменил лидера партии Гирчи – больше свободы Зураба Джапаридзе, полномочия которого Парламент прекратил 17 ноября.

Херман Сабо является членом нового политического центра — Гирчи, который был основан Зурабом Джапаридзе в 2015 году. Зураб Джапаридзе покинул Гирчи в декабре 2020 года после разногласий со своим бывшим товарищем по команде Иаго Хвичия на тему детской порнографии.

Покинув партию, Зураб Джапардзе основал новую партию Гирчи — больше свободы. Ранее он вошел в Парламент по списку нового политического центра – Гирчи в результате парламентских выборов 2020 года.

Вместе с Херманом Сабо в Парламенте новый политический центр Гирчи также представляют Вахтанг Мегрелишвили, Иаго Хвичия и Александр Раквиашвили.

На парламентских выборах 31 октября 2021 года новый политический центр Гирчи впервые баллотировался независимо, набрав 2,89% голосов в масштабах Грузии, в результате чего ему досталось четыре депутатских мандата.

